البحرين تأسف لقطع العلاقات بين المغرب والجزائر وتدعو لتسوية الخلافات

دعت مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تسوية المسائل الخلافية بين المغرب والجزائر عبر الحوار بين البلدين.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان مساء اليوم، عن أسف المنامة لما آلت إليه العلاقات الثنائية بين الأشقاء في المغرب والجزائر، مما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأكدت الخارجية البحرينية حرص المنامة على متانة العلاقات العربية وتعزيزها، وضرورة تسوية المسائل الخلافية بين البلدين عبر الحوار الأخوي وفق ما ورد في خطاب الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، لفتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الجزائرية، بما يعزز من متانة وقوة العلاقات بين الأشقاء، وبما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.