الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«سلسلة الجوائز» تبدأ مهام عملها وتشكل هيئة التحرير

الروائى والمترجم
الروائى والمترجم أحمد عبد اللطيف

أعلن الروائى والمترجم أحمد عبد اللطيف، رئيس تحرير “سلسلة الجوائز”، التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب عن بدء مهام عمل السلسلة من خلال إرسال طلبات إلى وكلاء أدبيين لتجهيز الكتب للنشر، والاتفاق مع مترجمين على ترجمة أعمال أدبية للنشر بالسلسلة.

وعن هيئة تحرير السلسلة، أشار "عبد اللطيف"، عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، عن تولى كل من منى أبو النصر منصب مدير تحرير السلسلة، وعزة فؤاد منصب سكرتير تحرير السلسلة، وتولى أحمد عايد مهمة مدقق لغوى، وتولى أحمد سعيد مهمة تصميم غلاف السلسلة، وتولى مرفت النحاس الإشراف الفني.

وعن سياسة العمل، قال "عبد اللطيف": "الإضافة للكتب التي تجهز هيئة التحرير قائمة بها وتكليف مترجمين بترجمتها، ترحب السلسلة باقتراحات المترجمين من كل اللغات لدراستها، كما تفتح السلسلة الباب على الرواية والقصة والشعر، وكذلك على السيرة الذاتية واليوميات والخطابات والكتب النثرية، وتميل السلسلة لمتابعة الكتب الجديدة "ما يكتب الآن في العالم" لمواكبة المعرفة، لذلك فأولوية النشر للكتب الهامة الصادرة في الثلاثين عاما الأخيرة، مع وجود هامش ضيق لكتب قديمة لكنها ذات أهمية ولم تترجم إلى العربية من قبل".

وأضاف: "ترحب السلسلة بالمترجمين سواء سبق لهم نشر كتب أم لا، بشرط جودة الترجمة، ولا يشترط ان يكون الكتاب فائز بجائزة، يكفي أن يكون الكاتب فائز بجائزة، وربما نتجاوز هذا الشرط أحيانا بحسب أهمية الكتاب، وأخيرا فالهدف من السلسلة في النهاية تقديم كتب جيدة ذات محتوى جمالي وفني للقارئ، والانفتاح على الكتابة الجديدة في العالم".

جدير بالذكر أن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، كان قد أصدر قرارا بتولى  المترجم  والكاتب أحمد عبد اللطيف رئاسة تحرير سلسلة الجوائز، وهى  سلسلة شهرية تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب تعني بترجمة الأعمال الأدبية الحاصلة على جوائز عالمية أو التي حصل مؤلفوها كذلك على جوائز محلية أو دولية، حيث تتم ترجمتها من مختلف اللغات إلى اللغة العربية.

أحمد عبد اللطيف هوكاتب ومترجم وروائي مصري صُدر له ست روايات منها روايته الأولى "صانع المفاتيح" الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية عام 2011. كما ترجم العديد من الروايات وقصص من الأدب الإسباني وأمريكا اللاتينية. وفي عام 2018، ترشحت روايته "حصن التراب: حكاية عائلة موريسكية" ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية.

سلسلة الجوائز الهيئة العامة للكتاب المترجم أحمد عبد اللطيف وكلاء أدبيين الرواية والقصة والشعر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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