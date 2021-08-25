تعرف على مواعيد عرض «حكاية غالية» لدرة على قناة cbc

حددت شبكة قنوات cbc المواعيد النهائية لعرض حكاية غالية من مسلسل “زى القمر” المقرر عرضه ابتداء من السبت المقبل.

وتعرض شبكة قنوات cbc حكاية غالية بواقع 6 مرات يوميا من السبت إلى الأربعاء على شاشتي cbc و cbc دراما.

وتعرض حكاية غالية على قناة cbc في تمام الساعة الثامنة مساءً يوميا من السبت إلى الأربعاء على أن تعاد مرتين في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا و في الحادية عشر صباحا أيضا.

بينما تعرض قناة cbc دراما مسلسل حكاية غالية في تمام الساعة الحادية عشر مساءً من السبت إلى الأربعاء على أن تعاد مرتين في تمام الساعة الخامسة صباحا والرابعة عصرا.

دور درة في حكاية غالية

وتلعب درة من خلال قصة "غالية" شخصية فتاة تعشق الموسيقى والعزف ولكن تضطرها الظروف إلى أن تتزوج بطريقة مختلفة بعد أن تتأخر في الزواج ما يجعلها تتعرض للعديد من المشاكل.

المسلسل يعرض العديد من القضايا التي تهم الكثير من السيدات والفتيات.

وقررت مجموعة قنوات cbc عرض حكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر" يوم 28 من أغسطس الجاري.

تفاصيل مسلسل حكاية غالية



“حكاية غالية” من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة التي تلعب دور غالية.

والمسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاته.

وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها غالية تعزف وتدرس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياة.

أبطال حكاية غالية

حكاية غالية من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم.

ويشارك درة بطولتها كل من مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة.

وتخرجها شيرين عادل التي تعود للتعاون مع درة بعد سنوات منذ قدما معا عدد من الأعمال التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا هي "العار" والريان".

وكانت درة قد قدمت مجموعة من البطولات المطلقة المتميزة مثل "الشارع اللي ورانا" وحدوتة حبيبة أمها في مسلسل نصيبي وقسمتك ومسلسل بلا دليل.

كانت الحكايات السابقة من زي القمر قد لعبت بطولتها النجمات الهام شاهين وليلى علوي وجومانا مراد.

يذكر أن درة شاركت في موسم رمضان الماضي في مسلسل "بين السما والأرض" مع النجم هاني سلامة والمخرج ماندو العدل وعدد كبير من نجوم الفن ومنهم أحمد بدير ونورهان ومحمد ثروت ونجلاء بدر ومحمد لطفي وسوسن بدر وآخرون.