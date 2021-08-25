الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انطلاق أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لتخفيف آثار حرائق الجزائر

الحرائق
الحرائق

سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جسرا جويا إلى الجزائر، يحمل مساعدات إنسانية عاجلة للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الحرائق التي اندلعت ببعض المدن الجزائرية مؤخرا وأدت لخسائر بشرية ومادية كبيرة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن طائرة تمثل أولى طلائع الجسر الجوي غادرت مطار الملك خالد الدولي، وعلى متنها مواد غذائية وإيوائية متنوعة وأدوية ومستلزمات طبية، متجهة إلى الجزائر العاصمة.

ويأتي ذلك تأكيدا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، وتدلل على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين السعودية والجزائر البلدين الشقيقين.

في وقت سابق، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حكومة المملكة العربية السعودية بالوقوف إلى جانب دولة الجزائر لمكافحة الحرائق.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إنه "في ضوء ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر وروابط أخوية راسخة، فقد وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة هذه الحرائق بما يساهم في تخفيف الآثار الناجمة عن ذلك".

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيقوم بإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للتخفيف عن المتضررين والمنكوبين في الجزائر.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، عن "بالغ الحزن والأسى لما تتعرض له الجزائر، من حوادث الحرائق وما أحدثته من خسائر بشرية ومادية".

وكانت سلطات الإنقاذ والإطفاء في الجزائر أعلنت في وقت سابق الاثنين سيطرتها على معظم حرائق الغابات الكبيرة المنتشرة في شمال البلاد، مؤكدة أنها لم تعد تشكل خطرًا على المواطنين، حيث وارتفع عدد القتلى إلى 69 شخصًا، على الأقل، بينهم 28 جنديا.

مركز الملك سلمان للإغاثة الجزائر جسرا جويا مساعدات إنسانية الحرائق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

من هى ركين سعد التى تصدرت «تريند» تويتر بسبب «مدرسة الروابي للبنات»؟

الزمالك يتسلم درع الدورى فى مباراة البنك الأهلى الجمعة المقبل

الزمالك يحسم موقفه من التجديد لـ بنشرقي وضم حسام حسن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

التحرش وقرارات الرئيس

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

يؤدى صلاة الفجر.. كيف استعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاجتماعاته في أمريكا؟

تفاصيل وفاة نائب عربي في الكنيست: رحيله يؤثر على حكومة إسرائيل

وزير الجيش الإسرائيلي: إيران ستمتلك أسلحة نووية خلال شهرين.. ولن نتردد في منعها