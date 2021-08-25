الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أرامكو للتجارة»: السعودية تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط في آسيا

أرامكو السعودية
أرامكو السعودية

أعلنت وكالة تسعير النفط "ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس" أن الشركة السعودية لتجارة المنتجات البترولية "أرامكو للتجارة" ستشارك في عملية تقييم الأسعار التي تنفذها لدرجات الخام في آسيا.

 

وبحسب ما أوردته وكالة “رويترز”، فإن "بلاتس" ذكرت في إشعار أنها فحصت الذراع التجارية لأكبر مصدر للنفط في العالم "أرامكو" السعودية، وستنظر في معلومات من "أرامكو للتجارة" في عملية تقييم الأسعار لدرجات الخام في آسيا.

 

وأثار بعض المتعاملين في القطاع مخاوف بشأن تضارب محتمل للمصالح نظرا لأن "أرامكو للتجارة" مملوكة بالكامل لشركة "أرامكو" السعودية، في حين يستخدم أكبر مصدري النفط في العالم هيكل سوق الخام "بلاتس دبي" لتحديد السعر الشهري لملايين البراميل من الخام السعودي التي تباع في آسيا.

 

وتتولى "أرامكو للتجارة" شراء الخام ومبيعات منتجات النفط من مصاف مملوكة لمشروعات مشتركة في آسيا، وتتولى مهام التداول كطرف ثالث.

 

وزادت أنشطة التداول في منصة "بلاتس" الخاصة بآسيا لخام الشرق الأوسط هذا الشهر في ظل شراء "توتال إنرجيز" و"جانفور" سبع شحنات حتى الآن.

 

يشار إلى أنه قبل نحو 10 أيام أفادت مصادر لوكالة "رويترز"، بأن شركة النفط السعودية "أرامكو" تتطلع لجمع 17 مليار دولار على الأقل من بيع حصة في خط أنابيب غاز.

 

ووفقا للمصادر فإن الحديث يجري عن بيع حصة أقلية كبيرة تملكها "أرامكو" في خطوط أنابيب الغاز تابعة لها.

 

وقالت المصادر إن أرامكو تواصلت مع مقدمي العطاءات المحتملين، بما في ذلك صناديق الاستثمار المباشر والبنية التحتية في أمريكا الشمالية، وكذلك الصناديق المدعومة من الدولة في الصين وكوريا الجنوبية، من خلال مستشاريها قبل بدء عملية البيع الرسمية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

 

وذكر أحد المصادر أن حجم الصفقة قد يتجاوز 20 مليار دولار.

ستاندرد أند بورز غلوبال بلاتس تسعير النفط أرامكو للتجارة آسيا تقييم الأسعار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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