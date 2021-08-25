الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نيابة أكتوبر تستعلم عن الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم الواحات

حادث تصادم
حادث تصادم

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بالاستعلام عن الحالة الصحية 6 أفراد أصيبوا  في حادث تصادم  بطريق الواحات البحرية، تمهيدًا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتلقى ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، قد تلقوا  إشارة من غرفة عمليات  النجدة تفيد بوقوع حادث سير ووجود مصابين بطريق الواحات البحرية في اتجاه الهرم وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، بالفحص تبين إصابة 6 أفراد بكسور وكدمات وجروج في مناطق متفرقة وتم نقلهم لمستشفى زايد التخصصي.

وتبين من التحريات أن الحادث جاء نتيجة  تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل "تريلا" بطريق الواحات اتجاه الهرم، وتم رفع حطام الحادث عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وتحرر عن ذلك المحضر اللازمة وإخطار  النيابة العامة لتولي التحقيقات.

حادث تصادم انقلاب سيارة أمن الجيزة حركة المرور مصابين ربع نقل الهرم النجدة قوة أمنية

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وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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