محافظ الغربية يستقبل السفير الإندونيسى ووفد مجلس الشباب المصري

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، السفير لطفى رؤوف سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، ووفد مجلس الشباب المصرى بالغربية، لبحث سبل التعاون المشترك في كافة المجالات في ظل تنوع التبادل الثقافي والسياحي والثقافي والتراثي مع محافظة الغربية.

فى بداية اللقاء رحب محافظ الغربية، بالسفير لطفى رؤوف سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، مؤكداً على عميق العلاقات المشتركة بين مصر وإندونيسيا والتواصل المستمر والتبادل الثقافي بين الشعبين الصديقين، داعياً إلى مواصلة التعاون المشترك في جميع المجالات.

وأعرب السفير لطفى رؤوف سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، عن مدى سعادته بحفاوة الاستقبال موضحاً عمق العلاقات المشتركة بين مصر وإندونيسيا والتواصل المستمر للتبادل الثقافي بين الشعبين الصديقين، داعياً إلى مواصلة التعاون المشترك في كافة المجالات.

وقال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري، إن العلاقات الثقافية بين إندونيسيا ومصر نشأت منذ قرون، حيث أن مصر كانت أولى دول العالم اعترافاً باستقلال إندونيسيا، كما أنها واجهة للعديد من آلاف الطلاب الإندونيسيين الوافدين إلى مصر لتعليم اللغة العربية والدين الإسلامي بالجامعات المصرية والأزهرية.

وأوضح الدكتور محمد شلبى منسق عام قطاع الدلتا بمجلس الشباب المصرى بالغربية، أهمية إقامة فعاليات اليوم المصري الإندونيسي، بما يساهم في بناء المزيد من جسور التواصل بين شعبي مصر وإندونيسيا والتعرف عن قرب على ثقافة كلا الطرفين والعناصر المشتركة التي تجمع بين الجانبين.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد شادى النمر منسق عام مجلس الشباب المصرى بالغربية أن العلاقات بين البلدين ممتدة ومتجذرة منذ سنوات طويلة

وأكد وائل شاهين منسق مساعد مجلس الشباب المصري بالدلتا، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا خلال الفعاليات، مشيراً إلى أنه قد سبق وتم تنظيم فعاليات اليوم المصري الإندونيسي بالتعاون مع المجالس الشبابية بمحافظة الغربية فى عام 2017.

تأتي تلك الزيارة على هامش احتفالية اليوم المصري الإندونيسي، والتي تقام مساء اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، والسفير لطفى رؤوف سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة.