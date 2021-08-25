نتيجة تحويل المدارس التجريبية بالرقم القومي من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل من خلال الآونة الأخيرة حتى تصدرت القائمة البحثية خاصة مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط الحصول على نتيجة التحويل الإلكتروني وخطوات الاستعلام عنها وموعد بدء العام الدراسي الجديد (2021-2022).

رابط نتيجة تحويل المدارس التجريبية بالرقم القومي

يمكن من خلال الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لإجراء التحويل الإلكتروني من مدرسة لمدرسة أخرى سواء بنفس المحافظة أو محافظة أخرى والذي تم خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو الماضي عبر هذا الرابط ( من هنا) الاستعلام عن النتيجة ومعرفة نتيجة تحويل المدارس التجريبية بالرقم القومي، وذلك عقب إعلان بعض المحافظات نتيجة التحويل واسم المدرسة الحكومية التجريبية المطلوب نقل قيد الطالب إليها حيث يتم إعلان النتيجة على مرحلتين أولهما في منتصف شهر أغسطس الحالي والثانية في أوائل سبتمبر المقبل.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تحويل المدارس التجريبية بالرقم القومي

خطوات بسيطة إلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم يمكن من خلالها معرفة نتيجة التحويل الإلكتروني بين المدارس و اسم المدرسة الجديدة التي تم نقل قيد الطالب إليها :-

تسجيل الدخول عبر الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم الإلكتروني من خلال هذا التقرير ( من هنا)

اختيار نتيجة التحويل من القائمة الرئيسية للموقع

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجة التحويل ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)

كتابة بيانات المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية

الضغط على زر الاستعلام

ظهور نتيجة التحويل الالكتروني ( اسم المدرسة التي تم نقل القيد إليها)

اقرأ أيضا

موعد بدء العام الدراسي الجديد (2021-2022)

يرغب الكثير من أولياء الأمور في الاستعلام عبر رابط نتيجة تحويل المدارس التجريبية بالرقم القومي لمعرفة النتيجة قبل بدء العام الدراسي المقبل (2021-2022) في 9 أكتوبر المقبل وفقا للخطة الزمنية التي تم الإعلان عنها مسبقا، وذلك ليتمكن الطلاب المحولين إلكترونيا من تقديم كافة أوراقهم للمدرسة المنقول إليها قبل بدء الدراسة ومتابعة دروسه منذ أول أيام العام الجديد.