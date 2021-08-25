الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 6.7 مليون خط تليفون أرضى فى مصر معظمها بالقاهرة والجيزة

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ محافظة الدقهلية على النصيب الأكبر عدد السنترالات بعدد 133 سنترالا خلال عام 2019-2020، يليها محافظة البحيرة بعدد 130 سنترالا، ومحافظة الغربية بعدد 105 سنترالات، ومحافظة كفر الشيخ بعدد 102 سنترال، وذلك من إجمالى 1553 سنترالا على مستوى الجمهورية.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن عدد السنترالات بمحافظة الجيزة بلغ 68 سنترالا، ومحافظة القاهرة 56 سنترالا، محافظة القليوبية بعدد 56 سنترالا، محافظة الإسكندرية 53 سنترالا.

وبلغ عدد سنترالات بمحافظة الشرقية 98 سنترالا، محافظة المنوفية 91 سنترالا، محافظة المنيا 76 سنترالا، محافظة سوهاج 76 سنترالا، محافظة أسيوط 69 سنترالا، محافظة قنا بعدد 69 سنترالا، ومحافظة أسوان بعدد 50 سنترالا.

وفيما يخص عدد خطوط التليفونات المنزلية، أظهر تقرير الإحصاء، أن عدد خطوط التليفونات المنزلية 6.765 مليون خط منزلى، بمتوسط 283 خط لكل ألف أسرة، بإجمالى 23.8 مليون أسرة، ويتركز العدد الأكبر من خطوط التليفونات المنزلية بمحافظة القاهرة بعدد 2.037 مليون خط، يليها محافظة الجيزة بعدد 914.7 ألف خط، محافظة الاسكندرية 761.7 ألف أسرة، السويس 504.4 ألف خط، محافظة البحر الأحمر بعدد 422.2 ألف خط، محافظة جنوب سيناء 289.6 ألف خط، شمال سيناء 156.7 ألف أسرة.

يشار إلى أن عدد السنترالات بلغ 1553 سنترال عام 2019/2020 مقابل 1550 سنترال عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 0.2%، وبلغت حمولة السنترالات 22.8 مليون خط عام 2019/2020 مقابل 21.6 مليون خط عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 5.8%.

وبلغ عدد الخطوط الشغالة 11 مليون خط عام 2019/2020 مقابل 9.7 مليون خط عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 14.4%، وبلغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الحكومى 106.1 ألف خط عام 2019/ 2020  مقابل 114 ألف خط عام 2018/2019 بانخفاض بلغت نسبته 7%، وبلغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 469.2 ألف خط عام 2019/2020 مقابل 514.6 ألف خط عام 2018/2019 بانخفاض بلغت نسبته 8.8%.

الاحصاء سنترالات محافظة خطوط منزلية اسر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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