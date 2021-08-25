محمد فايق يبحث مع سفير السويد جهود نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان

بحث محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مع سفير السويد الجديد لدى مصر "هوكان أيمسجورد"، الجهود التي يبذلها المجلس بمجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وأشار السفير السويدي، خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى العلاقات الجيدة التي تجمع بين مصر والسويد، منوهًا بما تشهده حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وكشف السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن مصر نجحت في التنسيق مع أكثر من ٩٥ دولة لإصدار بيان مشترك خلال الدورة ٤٧ لمجلس حقوق الإنسان، يسلط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسة الأُسرة في مواجهة الأزمات والتعافي منها، وهو ما تجلى خلال الجائحة الحالية.

وأكد البيان أن المواثيق الدولية تؤكد أن الأُسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع، مع وجوب منح الأسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة من قبل الدولة والمجتمع.

يأتي ذلك في إطار الدورة ٤٧ لمجلس حقوق الإنسان، والتي بدأت فعالياتها اليوم ٢١ يونيو الجاري في جنيف، وتُركز بشكل أساسي على حماية وتعزيز الحقوق الاجتماعية.

وأبرز البيان المشترك أن الجائحة الحالية أثرت على مساهمة الأسرة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وقلصت من إمكاناتها كعامل أساسي في تنمية الدولة والمجتمع، حيث أثرت سلبًا على أوجه الرعاية التي توفرها الأسر لأفرادها خاصة من الأطفال وكبار السن، وكذا التوازن بين العمل والأسرة، والمساواة بين الجنسين والجوانب الأخرى للحياة الأسرية.

وذكر البيان أنه رغم تلك التحديات، فقد لعبت الأُسر دورًا مهمًا في التخفيف من تأثير الجائحة عبر التضامن بين أفرادها، وشجع البيان الدول على الاستثمار في السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة تعزيزاً للتضامن الاجتماعي.