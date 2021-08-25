«قطع الجثة وألقاها في القمامة».. الحلاق المتهم بقتل شقيقه يمثل الجريمة

تجري النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، معاينة تصويرية للمتهم بقتل شقيقه وتمزيق جسده إلى نصفين وإلقاء الجثة في الشارع بمنطقة إمبابة، ومثل المتهم الجريمة، وتم تصويرها فيديو صوت وصورة.

تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على كيس بلاستيك أسود اللون بداخله أجزاء آدمية "ساقين" لذكر مبتورين من أسفل الركبة بدائرة القسم.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة حلاق "له معلومات جنائية" ومقيم بذات المنطقة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه من قام بإلقاء الكيس المشار إليه وأن تلك الأجزاء الآدمية المعثور عليها لشقيقه الأكبر حلاق، حيث إنه يمر بضائقة مالية فلجأ لشقيقه - المجنى عليه- وطلب مساعدته إلا أنه رفض - الأمر الذى أثار حفيظته لعلمه أنه ميسور الحال ويحتفظ بمبالغ مالية بالمحل عمله فعقد العزم على قتله وفـى سبيل ذلك قام باستدراجه لشقة قام باستئجارها حديثاً بدائرة القسم وغافله وقام بخنقه بحبل بلاستيك حتى فارق الحياة واستولى على هاتفه المحمول ثم قام بتقطيع جثته لأجزاء ووضعها بأجولة بلاستيكية وألقاها بأماكن قمامة مختلفة بدائرة القسم وعقب ذلك توجه لمحل شقيقه واستولى على مبلغ مالى.

وأرشد المتهم عن أماكن تخليه عن باقى الجثة، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة "سكينتان، حبل بلاستيك"، والمسروقات مبلغ مالى، هاتف محمول المجنى عليه، وقرر بإنفاقه باقى المبلغ فـى سداد ديونه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.