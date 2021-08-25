بيطري الإسكندرية: تحصين 500 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تضافر جهود التنفيذيين والمختصين وجميع الأجهزة بالإسكندرية لتقديم الخدمة البيطرية المجانية التي تعمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في المحافظة، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

وأوضح الدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، انه اجمالي الحيوانات (جاموس- أبقار - أغنام - ماعز) التي تم تحصينها خلال العام الحالي ضد الأمراض الوبائية ( الحمى القلاعية - حمى الوادي المتصدع - التسمم الدموي)، حوالي 500 ألف حيوان، كما ان إجمالي الحيوانات المعالجة (ابقار- جاموس-اغنام وماعز- دواب) قد بلغت 12 ألف حيوان تقريبًا، مضيفًا بأن المديرية تقدم كافة أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية وتدريب الأطباء البيطريين على كل ما يستحدث من تقنيات في التشخيص والعلاج وتدريب العمال والفنيين المعاونين للأطباء البيطريين.

حملات تطعيم الماشية بالإسكندرية



وكان كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط أي لحوم أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددا علي ضرورة المرور الدوري علي الأسواق والمحال وغيرها لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في إطار توجيهات الحكومة بالحرص على صحة وسلامة المواطن.

حملات تطعيم الماشية بالإسكندرية



وأوضح مدير مديرية الطب البيطري؛ أن المديرية تعمل على تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق لضبط أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي والمجهولة المصدر لمنع تداولها بين المواطنين، مشيراً إلى أن المديرية تعمل على توفير اللحوم و الدواجن المذبوحة داخل المجازر بكميات كافية للحد من انتشار اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالقوافل البيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا، وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.