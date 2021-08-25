الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تدريب 14 موظفًا بجامعة سوهاج على إدخال البيانات بمنظومة لقاح كورونا

جانب من التدريب
جانب من التدريب

نظمت جامعة سوهاج بالتعاون مع مديرية الصحة دورة تدريبية لـ 14 موظفًا من كليات الجامعة المختلفة، لتدريبهم على عملية إدخال البيانات والتعامل مع النظام الإلكتروني الخاص بلقاح فيروس "كورونا كوفيد 19"، للبدء في الحملة الشاملة لتطعيم جميع العاملين بالجامعة، وذلك بمقر مديرية الصحة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، وقال أن تطعيم جميع منتسبي الجامعة يأتي فى إطار الدور المجتمعي للجامعة، وحرصاً منها على سلامتهم من أية أوبئة أو أمراض.

وأوضح "عبد الخالق"، أن الدورة تهدف إلى المساهمة فى توسيع قاعدة التعامل مع منظومة اللقاحات الإلكترونية الخاصة بفيروس "كورونا" لتوفير اللقاح بالمجان للفئات المستهدفة، مضيفا أن الدورة شارك فيها 14 متدربًا من موظفي الجامعة، للتدريب على طريقة إدخال البيانات لتسجيل الراغبين فى أخذ اللقاح، وتعبئة كروت البيانات الخاصة بالحاصلين على اللقاح بطريقة رسمية، وتحديد مواعيد الجرعة الثانية، لافتاً إلى بدء الحملة الشاملة لتطعيم جميع منتسبي الجامعة ضد فيروس "كورونا" وتشمل تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف كليات الجامعة الذين لم يتم تطعيمهم في المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج.

ومن جانبها قالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الدورة التدريبية تأتي فى إطار بروتوكولات التعاون المشتركة بين مديرية الصحة والجامعة فى كل ما يتعلق بتطوير منظومة الصحة وتقديم الرعاية الأساسية للمواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا، مشددة على جميع المتدربين بالعمل تحت نظام فريق عمل واحد والتواصل الفوري مع جميع مسئولي التواصل بالمديرية على مدار الساعة، فى كل ما يتعلق بطريقة التعامل مع البرنامج لاستمرار عملية تقديم الخدمة للمواطنين دون توقف أو انقطاع.

وأضاف الدكتور عمرو العرشي وكيل مديرية الصحة بسوهاج، ان الدورة تشمل تعلم عدد من المهارات منها، إدخال البيانات على منظومة اللقاحات الالكترونية الخاصة بفيروس كورونا، والتسجيل لغير المسجلين على النظام، وتغير نوع اللقاح بناء على التوصية الطبية، وتأكيد الحصول على الجرعة بالنظام الإلكتروني بعد الحصول عليها فعلياً من الطاقم الطبي، وأيضاً ملء كرت البيانات الخاصة بالأشخاص الحاصلين على اللقاح، واستخراج تاريخ الجرعة الثانية.

جدير بالذكر أن اللقاحات التي سيتم تسجيلها على النظام والمعتمدة للمواطنين الغير مسافرين هي لقاحات سينوفارم، سينوفاك، استرازينيكا، بينما شملت اللقاحات الخاصة بالمواطنين المسافرين وغير المسافرين لقاحي "استرازينيكا، جنسون أند جنسون".

عملية إلكتروني هيئة وزارة الصحة مجتمع راغب الصحة برنامج مصطفي بعد بسوهاج منة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

ماذا قال محمود الخطيب للاعبي الأهلى بعد خسارة الدوري؟

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للخارج 2021.. اعرف التفاصيل

مصر الأعلى نموًا على مستوى العالم بمؤشر القواعد التنظيمية لمحافظ الهاتف المحمول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تهدم منزلًا فلسطينيًا غرب بيت لحم

9891 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

وفاة فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال فى غزة