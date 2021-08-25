الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تيار كهربائي» يقتل مزارعاً في الدلنجات

جثة
جثة

لقي مزارع مصرعه صعقاً بالتيار الكهربائي داخل منزله بعزبة جبريل التابعة لقرية منشأة فاضل التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى الدلنجات العام.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من العميد مصطفى السعدني، مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول مزارع بعزبة جبريل التابعة لدائرة المركز إلى مستشفى الدلنجات العام جثة هامدة، إثر ادعاء صعق بالتيار الكهربائي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز الدلنجات إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع "عبدالعال معوض عبدالعال" ويعمل مزارعاً إثر صعق بالتيار الكهربائي داخل منزله، وبسؤال أهليته قرروا أنه اثناء تواجد المجني عليه داخل منزله صعق بالتيار الكهربائي، ولا يوجد هناك شبهة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار أشرف حمودة مدير نيابة الدلنجات بسكرتارية عبدالعزيز فراج التصريح بدفن الجثة.

 

البحيرة حادث تصادم وزير الداخلية مصر القديمة التيار الكهربائي سفر

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وائل لطفي

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