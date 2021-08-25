الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توقيع 19 مشروعًا لتعزيز الاتصال الرقمى بين الصين وسنغافورة

الاتصال الرقمى
الاتصال الرقمى

تم توقيع ما إجماليه 19 مشروع تعاون في إطار الاتصال الدولي المخصص بين الصين وسنغافورة "تشونغتشينغ" في منتدى الاتصال الدولي المخصص الذي عقد في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين يوم الإثنين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا الصينية" يوفر الاتصال الدولي المخصص قناة بيانات مخصصة بين سنغافورة وتشونغتشينغ، مما يوفر تجربة شبكة أفضل تتميز بزمن وصول أقل وفقدان أقل للحزم وموثوقية أفضل للشبكة.

ويعد المشروع مشروعا رمزيا حيويا لمبادرة نموذجية بين الصين وسنغافورة "تشونغتشينغ" بشأن الاتصال الاستراتيجي، وهو أول اتصال مخصص من دولة إلى أخرى معتمد من الصين، وفقًا لمديرية تطبيق وتطوير البيانات الضخمة في تشونغتشينغ.

ووقعت ما يقرب من 50 شركة من كلا الجانبين عقود تأجير الاتصال الدولي المخصص أو كانت تجري تعاونا بناء على الاتصال الدولي المخصص، والتي تغطي الرعاية الصحية عن بُعد واللوجستيات الذكية ومجالات أخرى.

كما تم إطلاق منصة خدمة قائمة على السحابة تحت الاتصال الدولي المخصص في المنتدى لتسهيل أعمال الشركات السنغافورية في الصين وتعاونها مع نظيراتها الصينيين.

وعلى صعيد آخر، قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الثلاثاء أربع حالات إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" محلية العدوى، بما فيها حالتان في شانغهاي، وواحدة في كل من جيانغسو و يوننان.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن 16 حالة إصابة جديدة وافدة بـ"كوفيد-19" تم تسجيلها في البر الرئيسي الصيني، بما فيها 6 حالات في يوننان، و 4 حالات في شانغهاي، و 3 في قوانغدونغ، وواحدة في كل من تيانجين وجيانغسو وخنان.

وتابعت اللجنة أن حالة يُشتبه في إصابتها وصلت من خارج البر الرئيسي الصيني سُجلت في شانغهاي أيضاً.

ولم تُسجل أي حالات وفاة متعلقة بـ"كوفيد-19" يوم الثلاثاء، بحسب اللجنة.

الصين تعز توقيع سنغافورة مشروع بين الرقمي رقمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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