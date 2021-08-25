الأربعاء 25 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أمير الغناء العربى ونداء شرارة يشعلان مسرح محكى القلعة (صور)

هاني شاكر
هاني شاكر

عاش جمهور الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، ليلة تاريخية بحضور تجاوز 4000 مشاهد، واحتشد المئات خارج الأسوار للبحث عن تذكرة لحضور الحفل الذي أحياه أمير الغناء العربي هاني شاكر، والمطربة الأردنية نداء شرارة.

هاني شاكر

هاني شاكر: الفن الأصيل هو الباقى

فعلى مسرح المحكى، أكد النجم هاني شاكر، أن الفن الأصيل هو الباقي والراسخ في الوجدان رغم اختلاف الأزمنة والشرائح العمرية، وبدأ الحفل بتقديم التحية والشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ولدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، على التنظيم الرائع للمهرجان وإتاحة الفرصة لكبار الفنانين الذين يقدمون الإبداع الهادف لشعب مصر العظيم .

وتألق أمير الغناء العربي، واشعل مسرح المحكي بمجموعة من أشهر أغانيه التي تجسد مشوار فني طويل، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي بمجموعة من الأعمال الشهيرة التي تفاعل معها الحضور بالتصفيق وترديد الكلمات استهلها بأغلى اسم في الوجود، وواصل بـ «كان منها أمرك، لو روحت بعيد، ياريتني، وعد مني، نسيانك صعب، مشتريكي، أنا قلبي ليك  متهدديش، لو سمحتوا، ولا بيك ولا بيا، معاك، المفروض سألتك، غلطة، لو بتحب، لسه بتسألي، على الضحكاية»، بالإضافة إلى «مسا النور والهنا، التوبة، واحلف بسماها».

نداء شرارة

وافتتحت الليلة، المطربة الأردنية نداء شرارة، التي قدمت تحية من الأردن إلى مصر وشعبها وفرضت شخصيتها الفنية في مختارات من الغنائيات الحديثة والمعاصرة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، ونالت إعجاب واستحسان الجمهور، كان منها «الله غالب، صبري عليك طال، امتي الدنيا تصفالي، الحب اللي كان، ياترى»، إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة، منها «كلام في كلام، سهرانة أنا، بعدو عطرك، حبيتك بالتلاتة، قالها لي».

جمهور الحفل
أمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر النجمة الأردنية نداء شرارة الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء مسرح محكى القعلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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