الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

23.6 مليون دولار فاتورة اللعب المستوردة خلال 5 أشهر

اللعب المستوردة
اللعب المستوردة

قدرت تقارير رسمية فاتورة استيراد المصريين من لعب أطفال بنحو 23.6 مليون دولار خلال 5 أشهر فقط، بينما كانت واردات لعب أطفال قد بلغت 37.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، لتسجل تراجع بلغت قيمته 14 مليون دولار.

ووفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن واردات أحذية ونعال بلغت 23.629 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 34.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 10.8 مليون دولار.

كما بلغت واردات محضرات تغذية حيوانات 48.1 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 40.2 مليون دولار خلال الاشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 7.9 مليون دولار، كما بلغت واردات مبيدات حشرية 63.4 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 81.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 18 مليون دولار.

يشار إلى أن واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة سجلت ارتفاعًا إلى حدود 5.7 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ومايو من عام 2021 مقابل 5.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 100 مليون دولار.

الاحصاء واردات مصر لعب أطفال أحذية صادرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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