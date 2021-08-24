الكتابة معركة شرسة.. 5 نصائح لتكون سيناريست ناجح

السيناريست الكبير "سيد فيلد" هو كاتب وأستاذ كتابة السيناريو أمريكي والذي ألف العديد من الكتب حول موضوع كتابة السيناريو، وأجرى أيضا حلقات عمل وحلقات دراسية حول موضوع إنتاج السيناريوهات القابلة للبيع، فى كتابه "السيناريو" لم يبخل في إعطائنا خلاصة تجاربه من خلال عدة نصائح يقدمها لكل كاتب هاو ينوي الاحتراف:

1- صدق نفسك، عليك أن تؤمن جدا جدا بنفسك وبقدراتك وأنك بالفعل كاتب جيد ومختلف ولا تتأثر بأى طاقة سلبية من حولك، سواء من أصدقاء أو زملاء يرونك عديم الموهبة أو من خلال أسرة لا تؤمن بك، أو ناشر أو منتج غير متحمس وتأكد أنك فقط تقدم نوعا ليس على مزاجه أو على رغبته ولكن ليس أبدا نوع سيئ من الكتابة.

2- لا تصدق المدح، صحيح أن الكتابة مرهقة، والكاتب يصبح أحيانا مثل الحصان الذي يحتاج من وقت لآخر لسكر النبات لكي يتحمس ويتسطيع إكمال الكتابة، ولكن تصديقك للمدح نفسه يكون بحدود حتى لا تصاب بغرور وتصبح كتاباتك بلا طعم لأنها فقدت شغف القلق والخوف واعلم أن الكتابة معركة شرسة.

3 – والعكس لا تسمح لنفسك بتقبل النقد الهادم، حاول أن تأخذ من النقد ما يفيدك والذي يصب في مصلحتك وابتعد تماما عن النقد الهادم الذي يدمرك ويدمر نفسيتك، أما إذا كنت من أصحاب النفسيات الرقيقة الحساسة التى من الممكن أن يدمر النقد صحتها ونفسيتها فأنصحك أن تبحث عن مهنة أخرى غير الكتابة.

4 - لا تأخذ رأى أحدهم فيما تكتبه والمشروع مازال فى مرحلة الكتابة، لأن المشروع حينها يصبح كالجنين ونقد الجنين فى تلك المرحلة ممكن يصيبه بأمراض كثيرة، فالأولى أن تصبح الفكرة فى "الحضانة" حتى تنضج تماما وتختمر وتصبح قابلة للتنفيذ حتى لا تفسد بسبب آراء الناس وهى مازالت على قيد التنفيذ لو كنت أصلا تنوي تنفيذها.

5 – الفكرة الآن قابلة للتنفيذ، فأرجوك لا تتنازل بأى شكل من أجل تنفيذ الفكرة سواء كتاب أو فيلم، سواء تنازلات ادبية مثل الحذف أو تغير عظام القصة أو الفكرة أو التنازل فى الأجر الذي ترى أنك تستحقه وقدرته لمجهودك بالعمل، فالذي يبدأ حياته بالتنازل سيستمر على ذلك طوال الوقت ولن يستطيع أن تكون تلك مجرد خطوة فى حياته، ولو كان من الضروري جدا أن تتنازل فليكن التنازل ضروري وانت مقتنع به وفي حدود المعقول.