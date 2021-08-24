الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عين شمس تستقبل 1082 طالبًا في المرحلة الأولى للتنسيق

تنسيق القبول
تنسيق القبول

أعلن مكتب التنسيق بجامعة عين شمس عن إعداد طلاب المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٢،  والذي تم استقبالهم في اليوم الرابع للتنسيق من خلال 13 معملا في خمس كليات هم (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

وأعلنت معامل كلية هندسة عن 105 طلاب وطالبة (12معادلة/93عامة) وكلية الآداب 720 (295معادلة/425 عامة) ، وكلية البنات 56 (4 معادلة/52عامة) ، وكلية الزراعة 29 (0 معادلة/ 29عامة) ، وكلية الحاسبات والمعلومات 172 (22 معادلة /  150 عامة، حيث أصبح العددالإجمالي  1082 طالب وطالبة فى اليوم الرابع.
 

وحرصت الجامعة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق طوال المراحل المختلفة للتنسيق، على النحو اللائق بمكانة جامعة عين شمس.

مكتب التنسيق جامعة عين شمس طلاب المرحلة الأولي تنسيق القبول الجامعات الحرم الجامعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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