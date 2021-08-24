الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع الرايات الحمراء بسبب ارتفاع الأمواج وتقلص رمال الشواطئ بالإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي، رفع الرايات الحمراء، تحذيرًا لارتفاع في أمواج البحر وتقلص للمساحات الرملية ببعض الشواطئ، نتيجة لعدم استقرار حالة البحر، والتيارات المائية.

وتراوحت نسب إشغال الشواطئ، اليوم، ما بين 25% الى50 %، فيما حقق شاطئ ميامي العام أعلى نسبة اشغال وهى 100%، يليه شواطئ جليم العام و ميرامار الأوسط و الفنار و ابو هيف المميز بنسبة اشغال 50%، بينما كانت نسبة إشغال شواطئ العجمى العامة 50% والمؤجرة 40%.

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شواطئ الإسكندرية

وواصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الحملات المرورية على الشواطئ للتأكد من تواجد عمال الإنقاذ بالشواطئ و كذلك المسعفين، كما تم نشر حملات توعية لزيادة وعى المصطافين، حيث تم وضع بانرات و لافتات إرشادية ببعض الشواطئ تدعو للحفاظ على نظافة الشاطئ و التشديد بعدم مغادرة الرواد للشاطئ بملابس نزول البحر وارتداء الملابس المناسبة للذوق العام.

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بتوخي الحذر عند نزول البحر، واتباع تعليمات رجال الإنقاذ على الشواطئ، وذلك لاضطراب حالة البحر خلال هذه الأيام.

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شواطئ الإسكندرية

وشهد شاطئ ابو هيف قبل عدة أيام حادث غرق شاب في مياه البحر، فيما انقذ غواصين الخير المتطوعين 11فرد من الغرق أثناء  البحث عن جثمان الغريق، وذلك بسبب ارتفاع الأمواج وعدم إجادة هؤلاء المواطنين للسباحة.

من جانبه، حذر الدكتور رأفت حمزة، استاذ مساعد قسم الرياضيات المائية بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، واحد فريق غواصين الخير المتطوعين، المصطافين بالتعامل مع البحر بشكل حذر بدءًا من السبت الماضي.

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شواطئ الإسكندرية

وأضاف «حمزة» أن هناك حالة غير مستقرة، حيث تشتد سرعة الرياح إلى أكثر من ٢١ كليومتر في الصباح، وهناك ارتفاع فى الأمواج يصل إلى ١ متر، وهنا الحذر لأن البحر يوم الجمعة مستقر ثم حالة متغيرة بدءً من السبت.
 

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شواطئ الإسكندرية

وطالب استاذ الرياضيات المائية من مرتادو الشواطئ رجاء عدم المخاطرة خاصة بالشواطىء التى ليست بها حواجز أمواج، وخاصة  شواطىء غرب الإسكندرية، وعدم التسلل إلى الشواطىء المغلقة بأمر النيابه العامة وقرار مجلس الوزراء.
وأوضح أن  الحذر مطلوب فى جميع الأوقات، مشيرًا إلى أن ارتفاع حالات الغرق هذا العام تتطلب أن يكون الجميع على حذر، لذا يجب الإلتزام بتعليمات منفذي الشواطئ، والمواعيد الرسمية لنزول المياه ينتهى بغروب الشمس.

شواطئ الإسكندرية الرايات الحمراء أمواج البحر نسب إشغال الشواطئ عمال الإنقاذ

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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