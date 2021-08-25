امضغ طعامك وابتعد عن التوتر.. طرق لتحسين امتصاص الأمعاء

يعد تحسين امتصاص الأمعاء أمرا بالغ الأهمية لأن العناصر الغذائية ضرورية لعمل الجسم بشكل سليم، فلا يكفي تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ب المركب والحديد والكالسيوم بشكل كافٍ لأن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تؤثر على طريقة امتصاص الجسم لهذه العناصر الغذائية، وهذا هو السبب في أنك حتى لو كنت تتناول أطعمة غنية بالمغذيات، فقد لا تحصل على جميع العناصر الغذائية.

لمساعدتك لجني أكبر فائدة من فوائد العناصر الغذائية، إليك طرق لتحسين امتصاص العناصر الغذائية من خلال الأطعمة، وفقًا لموقع “health line”

امضغ طعامك بعناية

إذا كنت من النوع الذي ينهي كل شيء في طبقه في غضون 5 دقائق، فهناك احتمال كبير أنك لا تمضغ طعامك بشكل صحيح، وإذا لم تكن كذلك فإن فرص امتصاص العناصر الغذائية من خلال الطعام منخفضة أيضًا، عندما تمضغ طعامك ، فإنه لا ينشط الإنزيمات الموجودة في الفم فحسب بل يساعد أيضًا في الهضم.

تناول الطعام بعناية بدون توتر

تؤثر طريقة تناولك للطعام على عملية الهضم فعندما تشعر بالتوتر يفرز الدماغ هرمونات التوتر مثل الكورتيزول الذي يجعل قلبك ينبض بشكل أسرع، وهذا يجعل الجسم يكرس طاقته للتعامل مع الإجهاد، ونتيجة لذلك تتباطأ عملية الهضم مما يؤثر بدوره على عملية امتصاص العناصر الغذائية.

ويؤدي الإجهاد أيضًا إلى إبطاء إفراغ المعدة ووقت العبور المعوي ويؤثر على هضم وامتصاص واستقلاب العناصر الغذائية الموجودة في الطعام، وينصح أيضًا بتناول الطعام بانتباه لتعزيز امتصاص العناصر الغذائية.

تناول العصير مع الفاكهة

يعتقد أن تناول الفاكهة أفضل من شرب العصير، ولكن هذا ليس صحيحًا دائمًا، فاتضح أن امتصاص العناصر الغذائية من أنواع معينة من العصائر أفضل من الفاكهة بأكملها.

وأيضًا لا يعد شرب العصير في كل مرة فكرة جيدة لأنه يفتقر إلى الألياف، لذلك ينصح بتناول الفاكهة وكذلك شرب عصير البرتقال للحصول على أكبر قدر من العناصر الغذائية من الفاكهة، وفقًا لمجلة علوم الغذاء.



أدخل الأطعمة المخمرة في نظامك الغذائي

البروبيوتيك والأطعمة المخمرة التي تحتوي على كائنات دقيقة ليست مفيدة فقط للهضم ولكنها تساعد أيضًا في امتصاص العناصر الغذائية، حيث تساعد البكتيريا في تكسير جزيئات الطعام وبالتالي زيادة امتصاص الأمعاء للعناصر الغذائية.

فقم بتضمين البروبيوتيك مثل الزبادي والأطعمة المخمرة مثل اللبن والمخللات وغيرها في نظامك الغذائي لزيادة امتصاص العناصر الغذائية.