الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين تشارك في اجتماع اللجنة القانونية بالجامعة العربية

الجامعة العربية
الجامعة العربية

شاركت دولة فلسطين في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون القانونية التابعة لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة الإمارات، ومشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء.

وترأس وفد فلسطين في الاجتماع الذي عقد افتراضيا، اليوم، في مقر الأمانة العامة في القاهرة، مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العدل يوسف عبد الصمد، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وبحث الاجتماع مشروع النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، بالإضافة إلى مشروع النظام الأساسي المعدل لمجلس وزراء الإعلام العرب، تمهيدا لرفعه للاجتماع القادم لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الشهر المقبل لاعتماده، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

كما ركزت المناقشات على الأنظمة الأساسية للدراسات، وذلك لمواكبة عملية التطوير والتحديث في إطار تحديث منظومة المجالس الوزارية العربية المتخصصة، وعمل الجامعة العربية لتطوير منظومتها ومواكبة المتغيرات، والعمل على تعزيز الأنشطة والبرامج الاجتماعية والقضاء على الفقر بالدول العربية.

فلسطين جامعة الدول العربية الإمارات الشؤون القانونية القاهرة

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وائل لطفي

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