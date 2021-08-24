الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجموعة السبع: «طالبان» ستحاسب على أفعالها

مجموعة السبع
مجموعة السبع

أعلن قادة مجموعة السبع أن طالبان "ستحاسب على أفعالها على صعيد مكافحة الإرهاب و(حماية) حقوق الإنسان وخصوصا حقوق النساء"، في بيان صدر في ختام قمتهم عبر الإنترنت الثلاثاء.

وشدد القادة السبعة على أن أفغانستان "يجب ألا تعود أبدا ملاذا آمنا للإرهاب ومصدر هجمات إرهابية" على بلدان أخرى.

وفي سياق أخر، أعربت إيطاليا الثلاثاء عن أملها في تنظيم اجتماع لمجموعة الدول العشرين لمناقشة ملف أفغانستان في مسعى لتوسيع نطاق المحادثات الدولية المرتبطة بالأزمة لتشمل روسيا والصين.

وعقد قادة مجموعة الدول السبع، بما فيها إيطاليا، اجتماعا عبر الإنترنت اليوم لمناقشة الوضع في أفغانستان في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة، وخصوصا مسألة عمليات الإجلاء الجارية من كابول.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في وقت سابق، على أهمية التكتل الذي يضم مجموعة العشرين وتترأسه بلاده إذ يشمل دولا مثل الصين وروسيا والسعودية وتركيا.

وقال للنواب في البرلمان: "نعمل على فكرة قمة مخصصة للتشجيع على إجراء نقاش أعمق بشأن أفغانستان".

وأضاف: "سيتعيّن علينا إيجاد تحالفات وإشراك جميع الأطراف المعنيين وخصوصا اولئك في المنطقة، إضافة إلى روسيا والصين".

وأفاد دي مايو أن أفغانستان ستكون محور لقائه المرتقب مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في إيطاليا الجمعة.

وتضم مجموعة السبع بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

قررت إيطاليا الأحد الماضي، إجلاء دبلوماسييها ورعاياها والمتعاونين معها من الأفغان بشكل عاجل من أفغانستان بينما نقلت ألمانيا طاقمها الدبلوماسي إلى مطار كابول تمهيدا لترحيله، وأكدت فرنسا أنها تفعل ما بوسعها "لضمان أمن" رعاياها.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن أول رحلة عسكرية ستصل إلى كابول لبدء عملية الإجلاء "في مواجهة تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان".

وقال وزير الدفاع لورنزو جويريني في البيان إنه قرر أيضا "تسريع نقل المتعاونين الأفغان إلى إيطاليا".

قادة مجموعة السبع أفغانستان القادة السبعة بريطانيا كندا

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وائل لطفي

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