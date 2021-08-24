الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالمستندات

شروط دخول السعودية قبل فتح الطيران

الطيران السعودي
الطيران السعودي

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن اللقاحات المعتمدة في المملكة للتطعيم ضد فيروس كورونا «كوفيد-19»، 6 تتضمن أكسفورد-أسترازينيكا، فايزر-بيونتيك، جونسون آند جونسون، موديرنا، سينوفارم، ساينوفاك.

وقالت الوزارة في خطابها الرسمي الذي تم تعميمه على الوكلاء الخارجين وحصلت "الدستور "على نسخة منه انه في حال اعتماد أي لقاحآخر سيُعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء.

وكشف الوزارة أنه يمكن قبول من أكمل تلقي جرعتين من لقاحي “ساينوفارم” أو “ساينوفاك” بشرط أن يكون الشخص قد تلقى جرعةتنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.

وأعلنت مصر للطيران قبل قليل انه اعتباراً من 1 سبتمبر 2021 سيتم نقل رحلات المغادرة لتكون من خلال مبنى الرحلاتالموسمية بمطار القاهرة الدولي. 

وتهيب بعملائها المسافرين من  القاهرة الي المملكة العربية السعودية  مراعاة التغيرات ومواقيت الرحلات المغادرةً للمملكة

وأضافت مصر للطيران في بيان لها انها تسير رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية لكل من النقاط التالية:

(جدة والمدينة والرياض والدمام والقصيم).

وأشارت الشركة ضرورة التواصل من خلال الموقع الالكتروني للشركة لمعرفة متطلبات السفر والفئات المسموح لهم السفر من وإلى المملكة العربية السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني ((اضغط هنا)).

شروط الدخول لمصر

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي اعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليلPCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

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السعودية المطارات المصرية القاهرة الي المملكة العربية السعودية وزارة الصحة السعودية مصر للطيران تحليلPCR

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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