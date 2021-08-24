أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التظلمات منذ السبت الماضى 21 أغسطس الجارى، وعلى الطلبة الراغبين في التقدم للتظلم أتباع خطوات التقديم.



وترصد «الدستور» خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021:-

ـ يتقدم الطالب الذي يرغب في التظلم بتحديد أسمه، وماسبب التظلم في درجات عقب إعلان النتيجة سواء كان "انخفاض فى المجموع الكلى، أو أنخفاض في الدرجات، رسوب، دخول دور ثان، حجب للنتيجة".

- يدخل الطالب بعد ذلك من خلال الأنترنت إلكترونيا على مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

ـ بعد ذلك يضغط الطالب على خانة تسجيل التظلم، وبعدها يحصل على البريد الموحد لتسجيل التظلم.

- يقوم بالضغط على أيقونة تسجيل تظلم وبعدها يسجل طلب التظلم وادخال الرقم القومى، والبريد الإلكتروني، وكلمة المرور.

ـ ثم بعد ذلك يسجل الطالب اسمه، ورقم جلوسه، واللغة الأولى، ورقم المحمول، والتخصص "علمى أو أدبى" بالإضافة إلي اللغة الثانية.

ـ يدخل الطالب عدد المواد التي يريد التظلم فيها.

ـ علي الطالب الحرص التام قبل إرسال البيانات التظلم ومتابعة طلب التظلم للنهاية.

ـ أن يكون أخر معاد لمدة التظلم 26 أغسطس.

ـ لا يستطيع الطالب التسجيل أكثر من مرة.

- تسجيل التظلم عبر الإنترنت مجاني لايكلف الطالب أي مصروفات.

ـ يجب متابعة الموقع باستمرار لمعرفة نتيجة التظلم.