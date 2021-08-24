الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

محمد الشرنوبى يطرح أغنية «ايه اللذاذة دى» على يوتيوب

شرنوبي
شرنوبي

طرح المطرب الشاب والمتألق محمد الشرنوبى أغنية "ايه اللذاذة دى" عبر موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات محمد يسرى ومن ألحان محمد الشرنوبى ومن توزيع جلال حمداوي وتعد أغنية “ايه اللذاذة دى” التعاون الثاني مع الفنان محمد يسري بعد أغنية نستنى قوام وهي أغنية زفاف محمد الشرنوبى وراندا رياض.

جدير بالذكر أن الفنان محمد الشرنوبى يقدم مسرحية “ياما فى الجراب يا حاوى” مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى وإياد نصار والمطربة الشابة كارمن سليمان وشهدت نجاحا كبيرا للفنان محمد الشرنوبى بعد عرضها بمحافظة الإسكندرية قبل نقلها إلى محافظة القاهرة.

ويقدم محمد الشرنوبي فيلم "ناجي" في إطار من الكوميديا والدراما، وهو من بطولة هدى المفتي، محمد الشرنوبي، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي، طه الدسوقي وسينتيا خليفة، والفيلم الجديد قصة وإخراج شريف نجيب، مدير التصوير أحمد جبر، ويعد أول بطولة تجمع بين هدى المفتي ومحمد الشرنوبي بعد مشاركتهما في عدة أعمال درامية منها “كإنه إمبارح”، مع رانيا يوسف وأحمد وفيق، والفيلم من إنتاج مشترك بين فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد. وخلال الأسابيع الماضية، قررت الشركة المنتجة للعمل بالاتفاق مع طاقم الفيلم تغيير اسم الفيلم من "الفنار إلى "ناجي"، على أن تحدد الشركة موعد إطلاق الفيلم خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع طرح خلال أكتوير القادم أو موسم رأس السنة القادم، بالإضافة إلى الرغبة في المشاركة في أحد المهرجانات المصرية الشهيرة نهاية العام الجاري.

وكان آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي، مسلسل "وكل ما نفترق"، خلال الموسم الرمضاني الماضي، وهو قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبدالمجيد، وهو بطولة عمرو عبدالجليل ورانيا يوسف وأحمد فهمى ومحمد الشرنوبي وأيتن عامر وسيد رجب، وآخرون.

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