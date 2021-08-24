إيطاليا: نأمل تنظيم قمة لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان

أعربت إيطاليا الثلاثاء عن أملها في تنظيم اجتماع لمجموعة الدول العشرين لمناقشة ملف أفغانستان في مسعى لتوسيع نطاق المحادثات الدولية المرتبطة بالأزمة لتشمل روسيا والصين.

ويعقد قادة مجموعة الدول السبع، بما فيها إيطاليا، اجتماعا عبر الإنترنت الثلاثاء لمناقشة الوضع في أفغانستان في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة، وخصوصا مسألة عمليات الإجلاء الجارية من كابول.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على أهمية التكتل الذي يضم مجموعة العشرين وتترأسه بلاده إذ يشمل دولا مثل الصين وروسيا والسعودية وتركيا.

وقال للنواب في البرلمان: "نعمل على فكرة قمة مخصصة للتشجيع على إجراء نقاش أعمق بشأن أفغانستان".

وأضاف: "سيتعيّن علينا إيجاد تحالفات وإشراك جميع الأطراف المعنيين وخصوصا اولئك في المنطقة، إضافة إلى روسيا والصين".

وأفاد دي مايو أن أفغانستان ستكون محور لقائه المرتقب مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في إيطاليا الجمعة.

وتضم مجموعة السبع بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

الجدير بالذكر، قررت إيطاليا الأحد الماضي، إجلاء دبلوماسييها ورعاياها والمتعاونين معها من الأفغان بشكل عاجل من أفغانستان بينما نقلت ألمانيا طاقمها الدبلوماسي إلى مطار كابول تمهيدا لترحيله، وأكدت فرنسا أنها تفعل ما بوسعها "لضمان أمن" رعاياها.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن أول رحلة عسكرية ستصل إلى كابول لبدء عملية الإجلاء "في مواجهة تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان".

وقال وزير الدفاع لورنزو جويريني في البيان إنه قرر أيضا "تسريع نقل المتعاونين الأفغان إلى إيطاليا".

وتصل طائرة إيطالية من طراز "كي سي767" الأحد إلى كابول حيث سيتولى العسكريون الموجودون فيها "مهمة توجيه وتنسيق عودة الموظفين الدبلوماسيين والإيطاليين والمتعاونين الأفغان في كابول إلى إيطاليا" الإثنين.

كما سيتم إنشاء "جسر جوي تؤمنه رحلات جوية تجارية في 16 أغسطس واعتبارا من اليوم التالي رحلات للقوات الجوية الإيطالية لضمان الإجلاء الإنساني لجميع الموظفين الأفغان في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، بأسرع ما يمكن".