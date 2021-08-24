الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سول: 3 طائرات عسكرية تنقل الأفغان الذين يتم إجلاؤهم إلى كوريا الجنوبية

طائرات عسكرية تنقل
طائرات عسكرية تنقل الأفغان

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قررت نقل الأفغان الذين تعاونوا معها في تنفيذ أنشطتها بأفغانستان إلى سول، وذلك من خلال ثلاث طائرات نقل عسكرية تم إرسالها إلى دولة مجاورة لأفغانستان لنقل الموظفين الأفغان.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة "يونهاب" - أن أولئك الأفغان عملوا في السفارة الكورية والمستشفى الكوري والمركز الكوري للتدريب الوظيفي في أفغانستان لعدة سنوات.

ولم تكشف وزارة الخارجية الكورية عن عدد الأفغان الذين سيتم نقلهم إلى البلاد.

وعلى الرغم من انسحاب الوحدات العسكرية الكورية من أفغانستان في ديسمبر 2007، دعمت الحكومة الكورية إعادة إعمار أفغانستان مع المجتمع الدولي قبل استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، ووظفت العديد من السكان المحليين في أفغانستان في هذه الخطوة.

وكان أولئك الأفغان يطلبون من الحكومة الكورية تقديم المساعدة لهم، قائلين إنهم معرضون لخطر انتقام حركة طالبان بسبب قيامهم بالعمل من أجل الحكومة الكورية في الماضي.

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وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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