بولندا تُعلن توزيع 36 مليون جرعة من لقاح «كورونا»

أعلنت السلطات في بولندا اليوم الثلاثاء توزيع 35 مليونا و865 ألفًا و591 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، في البلاد منها أكثر من 34 ألف جرعة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية أن 5ر19 مليون مواطن على الأقل حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح، فيما تم تلقيح قرابة 5ر18 مليون مواطن بشكل كامل ضد الفيروس.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الوباء بلغ مليونين و887 ألفا و37 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 75 ألفا و324 حالة وفاة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.