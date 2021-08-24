«طالبان»: الحركة لن تكون منطلقًا لتهديد أي دول أخرى

قال المتحدث باسم حركة طالبان، المكتب السياسي، محمد نعيم، إن الحركة لن تكون منطلقًا لأي عمليات تهديد لأمن أي دولة أخرى.

وأضاف - حسبما أفادت الشرق الأوسط -أن طالبان أرسلت رسائل طمأنة للداخل الأفغاني، والمحيط الإقليمي، والمجتمع الدولي، بأنها لن تكون منطلقاً لأي عمليات تهدد أمن أي دولة أخرى، وأصدرت عفواً عاماً داخل أفغانستان عن الذين قاتلوها عقوداً من الزمن، وعن الذين تحالفوا مع أعدائها، وإنها تفعل ذلك من موقع قوة وقدرة وتمكين.

وتابع نعيم، وهو عضو وفد الحركة للمفاوضات السياسية، أن جماعته كانت تستطيع أن تعتقل خصومها وتحاكمهم، «ولو فعلت ذلك لكان عدلاً»، ولكنها فضلت العفو عنهم، «والعفو فضل، والفضل فوق العدل».

وأوضح نعيم، أن طالبان أكدت حرصها على تعليم المرأة الأفغانية، وعلى حقها في العمل، ولكن ذلك كله يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعية، مضيفاً أن سيطرة الحركة لا تعني نهاية العالم بالنسبة للأفغانيات.

فيما أكد نعيم أن الحرب انتهت، ومرحلة السلام قد بدأت، وأن نظام الحكم سيكون إسلامياً، يستجيب لرغبات الشعب الأفغاني، ويستجيب لآماله وتطلعاته.

كما اعتبر أن الحركة تعلمت من تجارب الماضي، واكتسبت خلال العشرين سنة الماضية كثيراً من التجارب في مختلف المجالات، وتحدث عن تغيرات كثيرة في مجالات مختلفة «والآن لدينا تجارب كثيرة».

وتواصل حركة طالبان إظهار تسامحها، حيث أعلنت أمس الإثنين، أنها منحت عفوا لجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني، وأكدت لهم أنه يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان.

وقال خليل الرحمن حقاني، المسؤول في حركة طالبان في حوار لقناة "جيو" الباكستانية، إن طالبان تعفو عن الرئيس الأفغاني أشرف غني ونائب الرئيس عمرو صالح، وتدعوهم للعودة إلى البلاد إذا رغبوا في ذلك.

وأضاف: "لا عداوة بين طالبان والرئيس المخلوع أشرف غني ونائب الرئيس عمرو الله صالح ومستشار الأمن القومي حمد الله محب".

ووعد حقاني بالأمان لجميع الجنسيات التي تعيش في البلاد، وأكد أن "الطاجيك والبلوش والهزارة والبشتون جميعهم إخواننا".

ووزعت طالبان أيضا مشاهد مصورة لقيام وزير شؤون القبائل والأقوام السابق غل آغا شيرزي بإعلان تأييده وولائه لها رغم أن شيرزي كان ضمن من ساعدوا واشنطن في الإطاحة بطالبان من قندهار عام 2001، إلا أن مبايعته للحركة تعد أمرا مهما حيث أن شيرزي عنصر فاعل داخل المجتمع البشتوني.

وقام وفد من المكتب السياسي لطالبان بلقاء النائب السابق لمجلس الشعب ظاهر قدير، والرئيس السابق لمجلس الشورى العالي للمصالحة الحاج دين محمد، لمناقشة الأوضاع في البلاد بالإضافة إلى طمأنتهم، وتأكيد ضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان وفد من أعضاء المكتب السياسي لطالبان التقى مع الرئيس السابق حامد كرزاي، ورئيس مجلس المصالحة عبد الله عبد الله، وعدد من المسؤولين السابقين في كابول.