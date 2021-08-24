الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إرسال عينة من مخدر الحشيش المضبوط بحوزة متهم بالمرج للمعمل

الحشيش
الحشيش

أمرت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء،  بإرسال عينة من مخدر الحشيش المضبوط بحوزة عاطل للمعمل الكيماوى لفحصه وإرسال تقرير مفصل عنه، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، قد نجحت في ضبط 24 كيلو حشيش وسلاح نارى بحوزة تاجر مخدرات بالمرج. 

وأكدت معلومات وتحريات المقدم أحمد قدري رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المرج  قيام  عاطل  مقيم بدائرة القسم  بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة عقب تحصله عليها من المناطق الحدودية بمحافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء، واتخاذه من الشقة سكنه بدائرة القسم مكاناً لتخزينها تمهيدًا لترويجها على عملائه .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وعثر بداخله على (24 كيلوجرام من الحشيش المخدر- بندقية خرطوش عيار وعدد من الطلقات من ذات العيار - مبلغ مالي).

اعترافات المتهم

بمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من بعض الأشخاص بمحافظتي شمال سيناء، والإسماعيلية "لم يتمكن من الإرشاد عنهم"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

حبس حشيش المرج مواد مخدرة نيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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