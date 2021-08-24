روسيا تتوقع تسليم أول فرقاطة «كريفاك» للهند بحلول منتصف 2023

أعلن أليكسي راخمانوف الرئيس التنفيذي للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أنه من المتوقع أن يتم تسليم أول فرقاطة روسية من طراز كريفاك ستيلث إلى الهند بحلول منتصف عام 2023.



وأوضح رئيس الشركة الروسية في معرض تصريحات صحفية نشرت اليوم أن أزمة فيروس كورونا تسببت فى حدوث تأخير في تنفيذ بعض مراحل البناء، ومن المحتمل أن تستغرق فترة التأخير حاليا 8 أشهر، ولذلك فإنه من المتوقع أن يتم تسليم أول فرقاطة في منتصف شهر 2023.



وأضاف: "أنه سيتم دعوة فنيين من الهند للاطلاع على تطورات عملية بناء الفرقاطتين فى ترسانة يانتار".



وقال الرئيس التنفيذى للشركة الروسية: "إننا ندعو متخصصين هنود حتى يمكنهم المشاركة فى استكمال عملية البناء والتعرف على المعدات المستخدمة في ذلك، وأن المرحلة الثانية ستكون أكثر أهمية، حيث سنبدأ عملية الإنتاج في ترسانة (جوا) وستتم فيها الاستعانة بالتكنولوجيا".



تجدر الإشارة إلى أن حكومتي الهند وروسيا كانتا قد وقعتا خلال شهر أكتوبر عام 2016 على إتفاق لتزويد الهند بأربع فرقاطات روسية من طراز كريفاك أو طراز تالوار ستيلث.



يذكر أن البحرية الهندية لديها حاليا ست فرقاطات من طراز تالوار وأن هذه الفرقاطات تعتبر من أكثر السفن - الأجنبية الصنع - إستخداما فى الأسطول الهندي.

وعلى صعيد آخر، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي، قوله، إن بلاده مستعدة لتزويد حلفائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تكتل أمني يضم دولا متاخمة لأفغانستان، بالأسلحة والعتاد العسكري بأسعار خاصة منخفضة.

ودعت روسيا لاتخاذ موقف مشترك مع حلفائها في آسيا الوسطى للتأهب لمواجهة تهديدات أمنية محتملة من أفغانستان في أعقاب خروج القوات الأمريكية منها وسيطرة حركة طالبان الخاطفة على السلطة هناك.

جدير بالذكر، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد الماضي، إلى منع تدفق اللاجئين القادمين من أفغانستان والذين قد يكون بينهم "مقاتلون متنكرون" بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع مسئولي الحزب الحاكم "روسيا الموحدة"، إن شركاءنا الغربيين يطالبون بإصرار باستقبال اللاجئين في دول آسيا الوسطى إلى أن يحصلوا على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة أو إلى دول أخرى.