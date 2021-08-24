الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طارق الشناوى: منتظر دعوى معتز مسعود وحلا شيحة على أحر من الجمر

طارق الشناوي وحلا
طارق الشناوي وحلا شيحة ومعز مسعود

نشر الداعية معتز مسعود، عبر حسابة الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مدونة تدين الناقد الفني طارق الشناوي، ووصف كلامه بأنه يهين حرمة بيته، وأنه يتعدى الحدود، ولم تكن هذه المرة الأولى.

وقرر "مسعود"، رفع دعوى قضائية ضد الناقد الفني طارق الشناوى؛ بسبب تصريحاته عنه هو وزوجته الفنانة حلا شيحة، ويرجع ذلك للتصريحات التي قدمها الناقد خلال برنامج "نص الكلام" المذاع على قناة النهار. 

وقال "الشناوي"، ردًا على مانشره معز مسعود: " أنا منتظر الدعوى القضائية على أحر من الجمر، وانتظرها بقوة، علشان أعرف هو غضبان من إيه، ومش هجيب محامي". 

وأشار "الشناوي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه لم يخطره أي أحد حتى الآن بدعوة رسمية من النيابة العامة، لافتًا إلى أن أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة ظهرعلى الفضائيات مع عمرو أديب، وهو يبكي قائلًا: "بنتي مخطوفة"، وأصبحت قضية رأي عام، وليست خاصة.

ووصفها بأنها مشكلة صراع عام شاهده الناس جميعًا، فلم أقل أكثر مما قاله الآخرين، موضحًا: "أنا لم أهن أهل بيته مثلما قال، لم أقل كلمة واحدة غير موجودة بحلا شيحة، ولم أتجاوز عن الآخرين، بل أنا أقل واحد علق على ذلك".

وتابع: "معتز مسعود سوف يكون في حرج الفتره القادمة؛ لأنه لايوجد أي إهانة من ناحيتي تجاهه، مكررًا لم أدري ما سبب موقفه؛ لأنه غير منطقي وشكوته غير قانونية، وأنا عقبت على أب قال بنتي مخطوفة في أكثر من كده في الدنيا ممكن يهزك أنت كإنسان".

وقال طارق الشناوي: "هروح النيابة بنفسي أسال عن الدعىة، كما عرضت عليا النقابة بحضور محامي معي وجريدة "يوزرسيف" لكني رفضت، وأنا مش هكبر الموضوع ومش هنشغل النيابة ولا الرأي العام بقضايا من هذا القبيل، ونشغل الناس بحكاية مش حكاية وقضية مش قضية".

الناقد الفني طارق الشناوي الداعية معتز مسعود الشناوي وزوجته الفنانة حلا شيحة قضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

أشرف زكى يهدد أحمد سعد وسمية الخشاب بالشطب من نقابة الممثلين

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

تنفيذا لتكليفات الرئيس.. عودة المصريين العالقين فى أفغانستان على متن طائرة حربية إلى القاهرة

«برشامة» وراء تدهور حالته مؤخرًا.. الفنان عادل الفار يكشف تفاصيل وضعه الصحي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

صور

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

مؤتمر وزيرة الصحة لاستعراض وضع كورونا في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

منع الاحتكاك المباشر.. تعليمات إسرائيلية جديدة على حدود غزة

إسرائيل تقصف غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة

إطلاق بالونات حارقة من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل