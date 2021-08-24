طارق الشناوى: منتظر دعوى معتز مسعود وحلا شيحة على أحر من الجمر

نشر الداعية معتز مسعود، عبر حسابة الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مدونة تدين الناقد الفني طارق الشناوي، ووصف كلامه بأنه يهين حرمة بيته، وأنه يتعدى الحدود، ولم تكن هذه المرة الأولى.

وقرر "مسعود"، رفع دعوى قضائية ضد الناقد الفني طارق الشناوى؛ بسبب تصريحاته عنه هو وزوجته الفنانة حلا شيحة، ويرجع ذلك للتصريحات التي قدمها الناقد خلال برنامج "نص الكلام" المذاع على قناة النهار.

وقال "الشناوي"، ردًا على مانشره معز مسعود: " أنا منتظر الدعوى القضائية على أحر من الجمر، وانتظرها بقوة، علشان أعرف هو غضبان من إيه، ومش هجيب محامي".

وأشار "الشناوي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه لم يخطره أي أحد حتى الآن بدعوة رسمية من النيابة العامة، لافتًا إلى أن أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة ظهرعلى الفضائيات مع عمرو أديب، وهو يبكي قائلًا: "بنتي مخطوفة"، وأصبحت قضية رأي عام، وليست خاصة.

ووصفها بأنها مشكلة صراع عام شاهده الناس جميعًا، فلم أقل أكثر مما قاله الآخرين، موضحًا: "أنا لم أهن أهل بيته مثلما قال، لم أقل كلمة واحدة غير موجودة بحلا شيحة، ولم أتجاوز عن الآخرين، بل أنا أقل واحد علق على ذلك".

وتابع: "معتز مسعود سوف يكون في حرج الفتره القادمة؛ لأنه لايوجد أي إهانة من ناحيتي تجاهه، مكررًا لم أدري ما سبب موقفه؛ لأنه غير منطقي وشكوته غير قانونية، وأنا عقبت على أب قال بنتي مخطوفة في أكثر من كده في الدنيا ممكن يهزك أنت كإنسان".

وقال طارق الشناوي: "هروح النيابة بنفسي أسال عن الدعىة، كما عرضت عليا النقابة بحضور محامي معي وجريدة "يوزرسيف" لكني رفضت، وأنا مش هكبر الموضوع ومش هنشغل النيابة ولا الرأي العام بقضايا من هذا القبيل، ونشغل الناس بحكاية مش حكاية وقضية مش قضية".