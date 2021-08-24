تفاصيل تنسيق كليات العلوم الطبية التطبيقية 2021

تشهد محركات البحث الإلكترونية خلال الأيام الحالية، عمليات بحث كبيرة على تنسيق كليات العلوم الطبية التطبيقية 2021.



كليات العلوم الطبية التطبيقية

تعد كليات العلوم الطبية التطبيقية إحدى مسارات التعليم الجامعي الجديدة نسبيًا على الجامعات المصرية، وهي فرصة جيدة لطلاب شعبتي العلوم والرياضيات الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بما يسمى «كليات القمة».



تنسيق كليات العلوم الطبية التطبيقية 2020

جاء الحد الأدنى للقبول بكليات العلوم الطبية التطبيقية لشعبة الرياضيات في تنسيق العام الأكاديمي 2020، بواقع 361.5 درجة، بنسبة 88.17% في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.



انخفاض تنسيق الكليات

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، في مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، أن مؤشرات التنسيق للعام الجديد تشير إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%.

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توقعات تنسيق كليات العلوم الطبية التطبيقية

جاءت توقعات تنسيق كلية العلوم الطبية التطبيقية 2021، أن ينخفض ليتراوح الحد الأدنى بين 87.5%، و90.5%، أي بين 359 درجة و371 درجة.

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كليات العلوم الحكومية 2021

يوجد 21 كلية علوم بالجامعات الحكومية وهي (الأزهر – القاهرة – الاسكندرية – طنطا – المنصورة – سوهاج – بورسعيد – جنوب الوادي – أسوان – بني سويف – دمياط – كفر الشيخ – المنوفية – أسيوط – قناة السويس – دمنهور – بنها – الزقازيق – عين شمس – عين شمس “بنات” – حلوان – المنيا).

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الجامعات الخاصة بتنسيق الجامعات 2021

1-جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا “كلية العلوم الطبية التطبيقية”.

2- جامعة 6 أكتوبر “كلية العلوم الطبية التطبيقية”.

3-جامعة بدر “كلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية العلوم الحيوية”.

4-الجامعة الألمانية “كلية العلوم التطبيقية والفنون”.

5-جامعة زويل يوجد بها 4 تخصصات في مجال العلوم وهي: الطب حيوي، علم النانو، فيزياء الأرض والكون، وعلم المواد.