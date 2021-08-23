محافظ الغربية يناقش مشاريع الرصف بالخطة الاستثمارية

ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الإثنين، الموقف التنفيذي لمشاريع الرصف الجارية بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، وممثلي الهيئات والشركات المنفذة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الشركات المنفذة الجدول الزمني لإنهاء جميع المشروعات في الوقت المحدد، وذلك قبل بداية الخطة الجديدة.

بدأ الاجتماع بمناقشة أعمال الرصف بمدينة طنطا، حيث ناقش المحافظ موقف الرصف بشارع الإسكندرية، وتم التوجيه بوضع الطبقة السطحية والنهائية قبل يوم 3 سبتمبر القادم مع استكمال الجزء الخاص بالمعدية في يناير المقبل لحين الانتهاء من أعمال رفع المناسيب، كما ناقش المحافظ الأعمال الجارية بشارع شمس الدين بسكة المحلة، ووجه المحافظ باستلام الشارع قبل نهاية الشهر الجاري، كما تم التأكيد على الانتهاء من شارع السكة الجديدة والاستلام خلال موعد أقصاه 15 أكتوبر القادم.

محافظ الغربية يناقش مشاريع الرصف

وفي ذات السياق، ناقش محافظ الغربية أعمال الرصف الجارية في شوارع قرية ميت يزيد بمركز السنطة، والذي تم الاتفاق على الانتهاء منه يوم 26 من الشهر الجاري، طريق ميت حبيش حتى السنطة بطول ٦ كيلومترات، والذي سيتم الانتهاء منه في أكتوبر المقبل، إلى جانب استلام الطريق المؤدي إلى المجزر النصف آلى بقرية شبشير الحصة غدًا.

وفي مركز ومدينة المحلة الكبرى ناقش المحافظ الأعمال الجارية في 7 شوارع وأسباب توقف نسب التنفيذ بها "داير الناحية بطرنة، داير الناحية من كوبري عبدالعزيز حتى طريق لومانة بكفر دمرو، استكمال شارع داير الناحية بطرنة، شارع عبدالعزيز عبدالغفار حتى ترعة الأربعين، استكمال شارع داير الناحية بسامول، شارع عمر بن الخطاب بقرية العامرية وطريق المقابر بالسجاعية"، حيث تمت مناقشة كافة التحديات ووضع جدول زمني للانتهاء منها خلال العام الحالي.

محافظ الغربية يناقش مشاريع الرصف

واختتم الاجتماع بمناقشة أعمال الرصف الحالية بمدينة المحلة، حيث تم عرض موقف الرصف بشارع الرجبي، والذي تم رشه بطبقة MCO، وجار وضع الطبقة السطحية به، إلى جانب رصف شوارع السلخانة، الإنتاج، الترعة، شارع جمال عبدالناصر، وشارع عبدالحي شاهين والمتوقع الانتهاء منه في مطلع الشهر القادم.