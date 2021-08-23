الإثنين 23 أغسطس 2021
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سياسي

قيادي بحزب الوفد: ذكرى زعماء الوفد خالدة في قلوب المصريين

فيصل الجمال
فيصل الجمال

وصف فيصل الجمال، أمين صندوق حزب الوفد، أن الاحتفال ذكرى زعماء الوفد الثلاثة بالخالدة في قلوب المصريين جميعًا؛ لأنهم سطروا بأحرف من نور ملاحم بطولية على مدار التاريخ، تعلم الأجيال المعنى الحقيقي للوطنية والفداء والتضحية من أجل الوطن.

جاء ذلك خلال حفل إحياء ذكرى زعماء الوفد الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، في ضريح سعد زغلول بوسط البلد، الإثنين، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وعدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد.

أضاف الجمال أن هذه الذكرى العطرة توصّل أبلغ رسالة للشباب والجيل الحال كيف ضحى الزعماء الثلاثة من أجل مصلحة الوطن، ومن أجل تحقيق الاستقلال التام وجلاء المستعمر، مشيرًا إلى موقف فؤاد باشا سراج الدين ودوره البطولي الكبير في التصدي للمحتل البريطاني ورفض تسليم مديرية الإسماعيلية، في 25 يناير 1952 حيث فقد على إثرها ما يقرب من 80 شهيدًا و120 مصابًا وأصبح هذا اليوم عيدا للشرطة المصرية.

وتحل اليوم ذكرى زعماء الوفد الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، الذين وافتهم المنية فى شهر واحد، فقد رحل سعد والنحاس فى 23 أغسطس وسراج الدين فى 9 أغسطس، واقترن الثلاثة الكبار بثوابت حزب الوفد العريق التي تنتصر للدولة الوطنية وسيادة القانون والحرية والديمقراطية، وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

فيصل الجمال حزب الوفد ذكرى زعماء الوفد سعد زغلول مصطفى النحاس فؤاد سراج الدين المستشار بهاء الدين أبوشقة

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