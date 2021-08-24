الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

زواج الـ«البارت تايم» يثير الجدل بين رواد السوشيال ميديا

أحمد مهران
أحمد مهران

أثيرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من قِبل روّاد السوشيال، حتى أنها تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل"؛ بسبب زواج الـ"البارت تايم"، ما دفع الرواد في حالة من الانقسام بين المؤيد والمعارض لهذه الفكرة التي طرحها المحامي أحمد مهران.

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وكتبت زهراء محمد، إحدى روّاد السوشيال ميديا عبر صفحتها على "فيسبوك": "على فكره كدا مش تقليل من العنوسة زيادة مشاكل لاحصر لها، ياترى مين صاحب المبادره الهلس دي، في الآخر لا يصح إلا الصحيح، عايز يتجوز تاني يتجوز بشرع الله وبلاش الأسماء والمصطلحات الغريبة دي، إرحمنا يارب برحمتك".

وعلق حساب يحمل اسم "هايدي" عبر السوشيال ميديا قائلًة: "والله عيب الكلام دا.. للأسف ما بقيتش الستات تهتم بكلمة عيب ولا حرام، والموضوع كله مش مستاهل، والله محسسننا إننا عايشين في دنيا تانية، لا حول و لا قوة إلا بالله".

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وعلقت إيمان الشرقاوي، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك"،  على كلام المحامي أحمد مهران، فقالت: "مؤكد كلام أحمد مهران صح، طالما يستمد الشرعية الدينية من آراء وأحكام البشر، لكن لو رجع للقرآن وركز وبحث بنفسه هايعرف إنه في مأزق، عليه أن يختار بين شرع الله وشرع البشر، يختار بين الأحكام الشرعية "الثابتة" وبين الأحكام الفقهية "البشرية" المتغيرة والمختلفة والمتنوعة".

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كما علق علاء أحمد، أحد رواد موقع "فيس بوك" قائلًا: "المبادرة لزواج المطلقات، ودا موضوع كويس جدًا".

رأي دار الإفتاء في زواج الـ«البارت تايم»

وذكرت دار الإفتاء المصرية في بيان على حسابها الرسمي في "تويتر": "لا ينبغي الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يحدث البلبلة في المجتمع، ويؤثر سلبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليها ديننا الحنيف ورعتها قوانين الدولة".

جوجل السوشيال المحامي أحمد مهران أحمد مهران البارت تايم

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تاريخ يعتدى على تاريخ

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