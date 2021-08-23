الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سول تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية تقسيم تكاليف وجود القوات الأمريكية بها

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

أقرت اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، مشروع قانون التصديق على اتفاقية جديدة لتقاسم تكاليف وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بين سول وواشنطن.

وقد توصل البلدان إلى ما يسمى باتفاقية الإجراءات الخاصة في مارس بعد عام ونصف العام من المفاوضات الصعبة، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأوضحت الوكالة أنه بموجب الاتفاقية الجديدة التي تسري حتى عام 2025، ستدفع سول 1.183 تريليون وون (1.009 مليار دولار أمريكي) هذا العام لتغطية بعض تكاليف وجود 28 ألفا و500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية بزيادة قدرها 13.9% عن العام الماضي، مشيرة إلى أنه سيتم تعديل مدفوعات كوريا الجنوبية لتعكس معدل الزيادة في ميزانية الدفاع الوطني على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأيد مشروع القانون أعضاء من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي في اللجنة، بينما امتنع اثنان آخران من أحزاب المعارضة الصغيرة عن التصويت، قائلين إن معدل الزيادة غير معقول.
ومن المقرر أن يخضع مشروع القانون للتصويت في الجلسة العامة للبرلمان.

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وائل لطفي

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