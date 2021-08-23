يجعله أكثر عدوانية.. كيف يؤثر العقاب بالصفع على طفلك؟

يعرف الضرب، كنوع من العقاب البدني أو الجسدي، و قد يبدو أن الصفع يعمل لأنه بمجرد أن يتعرض الأطفال للضرب، فإنهم يتوقفون عما يفعلونه، ومع ذلك، فإن الصفع ليس هو الطريقة الصحيحة لفرض الانضباط، بل تأتي بنتائج عكسية على المدى البعيد.

في السطور التالية نرصد السلبيات الناتجة عن صفح الأطفال بحسب موقع “momjunction”.

سلبيات صفع الأطفال

يزيد من السلوك العدواني: الصفع قد يؤدي إلى تفاقم سلوك طفلك وزيادة العدوانية، وأظهرت العديد من الدراسات أن الأطفال الذين يتعرضون للضرب هم أكثر عرضة لإيذاء الآخرين أو ضربهم.

يؤدي إلى التنمر: الصفع قد يجعل الأطفال يشعرون بأن الوالدين لديهم سلطة عليهم، و قد يعتمدون أيضًا على مثل هذا السلوك لإثبات سيطرتهم وقوتهم على الآخرين، مما يؤدي إلى التنمر أو العنف أو مشاكل سلوكية أخرى.

يفقد الفعالية بمرور الوقت: يعتقد الخبراء أن الضرب مثل الوقت المستقطع، يفقد فعاليته في نهاية المطاف، عندما يتعرض الأطفال للضرب، لا يتعلمون كيفية اتخاذ الخيارات الصحيحة، وبالتالي تتوقف هذه الممارسة عن كونها رادعة لسلوكهم.

يضر بالعلاقة بين الوالدين والطفل: تقوم العلاقة الصحية بين الوالدين والطفل على الثقة والأمان والأمان والاستقرار. تساعد العلاقة الصحية الطفل على تطوير المهارات التي تمكنه من إدارة سلوكه. أي نوع من الإساءة الجسدية، بما في ذلك الضرب، يضر بهذه العلاقة ويجعل السيطرة على سلوك الطفل أكثر صعوبة.

يؤدي إلى اضطرابات الصحة العقلية: يعتقد الخبراء أن الأطفال الذين يتعرضون للعقاب البدني، مثل الصفع والضرب والدفع، هم الأكثر عرضة للإصابة باضطرابات نفسية. أظهرت دراسة أن العقوبة الجسدية/ الإساءة تزيد من فرص اضطرابات القلق وتعاطي المخدرات واضطرابات المزاج واضطرابات الشخصية.

طرق تأديب الطفل دون صفع

قواعد الأسرة: اجعل القواعد واضحة، وعبّر عن السلوك المقبول في المنزل، حتى أن هذه القواعد تساعد الطفل على معرفة ما هو متوقع منه، وتساعدك أيضًا على تجنب المواقف الصعبة.

افحص بيئة الطفل: يمكن أن يمنحك تقييم بيئة الطفل فكرة عما يحدث معهم وكيف يؤثر ذلك على سلوكهم. يمكن أن يساعدك أيضًا في التحكم في المواقف الصعبة.

استبعد بعض الامتيازات: قلل من وقت الشاشة أو استخدام الأجهزة الإلكترونية لفترة محدودة أو قلل مصروف الجيب عندما يسيء التصرف. على العكس من ذلك ، اصطحبهم لتناول الآيس كريم أو خصص أمسية جانبًا لمشاهدة فيلم من اختيارهم عندما يتصرفون بشكل جيد.

امنح وقتًا مستقطعًا: عندما يظهر الأطفال سلوكًا معينًا ، مثل نوبات الغضب ورمي الأشياء ، فأنت بحاجة إلى تهدئة الطفل بنبرة حازمة، دعهم يجلسون بمفردهم ويمنعهم من القيام بنشاط مستمر حتى يتمكنوا من التفكير في سلوكهم.

ابدأ مخططات المكافآت : كافئ طفلك تلقائيًا على السلوك الجيد وقلل من السلوك غير المبرر حتى يتمكن من تحديد الفرق بين السلوك الجيد والسلوك السيئ ومعرفة أن لكليهما عواقب.

تحكم في عواطفك: كن قدوة لطفلك وخلق بيئة إيجابية ومحبة له، إذا تمكنت من إدارة غضبك أو إحباطك من خلال الحفاظ على هدوئك ، أو أخذ بعض الأنفاس العميقة.