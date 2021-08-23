الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يثمن جهود الأحياء في سرعة الرد على شكاوي المواطنين

اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

ثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود أحياء العاصمة في التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين والدفع بفرق العمل لإزالة أسباب الشكاوى سواء المتعلقة برفع تراكمات القمامة أو إشغالات الباعة الجائلين وكذلك إزالة مخالفات البناء ومراجعة منظومة الإنارة.

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وفي سياق متصل تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة صباح اليوم شكوى من قاطني شارع ذهني بحي الوايلي حيث أنهم يتضررون من وجود عدة سيارات قديمة ومتهالكة، وبالعرض على محافظ القاهرة وجه بسرعة التواصل مع حي الوايل ، وتم الدفع بفرق العمل لإزالة أسباب الشكوى.

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سيارات قديمة ومتهالكة

كما تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة شكوى من قاطني شارع الدكتور عبد الوهاب، حي الساحل، حيث أنهم يتضررون من تراكم القمامة، ووجه المحافظ بسرعة التواصل مع حي الساحل وهيئة النظافة وتم الدفع بفرق العمل لإزالة أسباب الشكاوى.

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سيارات قديمة ومتهالكة

كان قد قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إيقاف مدير فرع هيئة النظافة، ومدير الإشغالات بحى شرق مدينة نصر عن العمل وإحالتهما للتحقيق لتقاعسهم فى أداء الأعمال المنوطة بهما وسوء حالة النظافة  وتواجد الإشغالات بالحي.

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سيارات قديمة ومتهالكة
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