الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لوجود مخالفات إدارية وفتية.. غلق عيادة أمراض نساء وتوليد فى برانى بمطروح

غلق عيادة نساء وتوليد
غلق عيادة نساء وتوليد بمطروح

نفذت مديرية الصحة بمطروح حملة مكبرة في مدينة براني أسفرت عن غلق عيادة أمراض نساء وتوليد مشتركة نظرًا لوجود مخالفات إدارية وفنية.

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وقالت الدكتورة آيه نعمان وكيل مديرية الشئون الصحية في محافظة مطروح، في بيان اعلامي لها، إنه تم تفقد مستشفي براني والسلوم غرب مطروح بوضع اللمسات النهائية تمهيدا للافتتاح . 

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وقامت ادارة التثقيف الصحي في مديرية الشئون الصحية بمطروح، أمس الأحد، بعقد ندوة توعوية للمترددين علي المركز الدولى للتطعيم ضد كوفيد 19 في المركز الطبى في منطقة الكيلو ٤ بمدينة مرسى مطروح.

 
كما أكدت الدكتورة سارة عبدالفتاح مدير المنطقة السادسة للتأمين الصحي بمطروح، أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف على مرضي ضمور العضلات بمحافظة مطروح بعيادة مطروح النموذجية للتأمين الصحي قد انطلقت.
 

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وأوضحت أنه تمت مناظرة الحالات من قبل الدكتور حسام عاشور ضرغام استشاري أمراض عصبية أطفال ورئيس وحدة عناية مركزية جراحة مخ وأعصاب أطفال جامعة الإسكندرية واستشاري التأمين الصحي عصبية أطفال ورئيس لجنة ضمور العضلات لمبادرة رئيس الجمهورية (الإسكندرية ومطروح) ورئيس قسم العصبية للأطفال بمستشفى الجامعة بالإسكندرية.

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وأشارت إلي أنه تم الكشف على عدد من الحالات من أبناء المحافظة وإجراء  الفحوصات اللازمة لهم وسحب عينة التحليل الجيني لأحد الحالات تمهيدا للعرض على اللجنة العليا للحقن برئاسة الهيئة.

مخالفات مديرية الشئون الصحية حملة مكبرة اللمسات النهائية اغلاق عيادة نسا وتوليد براني مطروح

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حياة ثقافية كريمة

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