الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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عالم

العراق: اعتقال إرهابى وضبط صواريخ وعبوات ناسفة بمحافظة الأنبار

العراق
العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اعتقال "إرهابي"، وضبط صواريخ وعبوات ناسفة بمحافظة الأنبار غربي العراق.


وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية" العراقية - أنه وفقا لما ورد للاستخبارات العراقية عن توجه أحد الإرهابيين للدخول إلى قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، تم نصب كمين محكم له والقبض عليه".


وأضافت الخلية أن العناصر الاستخبارية والقوة البرية تمكنت أيضا من ضبط 20 قذيفة هاون عيار 120 ملم، و10 عبوات ناسفة، و4 صواريخ "آر بي جي" في منطقة الجرايشي بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.

 

وعلي صعيد آخر ، أكدت وزارة الصحة والبيئة بالعراق، أن تحقيق المناعة المجتمعية سيتم في حال بلغت نسبة تطعيم المواطنين أكثر من 70%، مشيرة إلى أن "المناعة المجتمعية لا تعني السيطرة التامة على الوباء".


وقال مدير الصحة العامة بوزارة الصحة العراقية، رياض عبد الأمير الحلفي، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية إن "المناعة المجتمعية لفيروس كورونا لا يمكن تحقيقها قريبا، نتيجة تحول سلالات الفيروس"، مبينا أن "زيادة نسب الملقحين لها مزايا إيجابية، إذ إنها تخفض معدل تسجيل الإصابات، وتقلل من الحالات الخطرة والوفيات، لكنها أيضا لا تعني إيقاف الوباء".


وأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم، تطعيم 95639 شخصا باللقاح المضاد ل‍كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكدة تسجيل 5634 إصابة جديدة ب‍كورونا.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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