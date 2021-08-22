الأنبا باخوم يشارك فى قداس المناولة بكاتدرائية مدينة نصر

شارك الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مساء الأحد، في قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات أسرة عمانوئيل التابعة للكاتدرائية، وذلك بدعوة من صاحب النّيافة الأنبا يوحنا قلتة، المعاون البطريركي الشرفي، وراعي كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر.

شارك في الاحتفال القمص يوسف بشرى، الراعي المساعد للكاتدرائية، وخورس الشمامسة، وأسر الأبناء والبنات المُحتفى بهم وقد ألقى نيافة الأنبا باخوم العظة، التي تخللها حوار أبوي مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، الذين قدموا بعض الطلبات الخاصة أثناء القداس الإلهي.

في نهاية القداس، وجه صاحب النّيافة الأنبا يوحنا قلتة كلمة أبوية لأبنائه وبناته المُحتفى بهم. واختتم الاحتفال بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين من صاحبيّ النّيافة.

ونظمت الكنائس المصرية بمختلف طوائفها طوال فترة صوم القديسة العذراء مريم والذي استغرق 15 يوماً متواصلين صلوات قداسات صباحاً ، ونهضات روحية وصلوات عشية ، متواصلة مساء كل يوم خلال فترة الصوم مع مراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية من تباعد بين المصلين والالتزام بارتداء الكمامات بفترة الصلوات .

واختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم صوم السيدة العذراء مريم بإقامة قداسات عيد صعود جسدها للسماء.