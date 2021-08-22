الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: نعمل على نقل حلفائنا الأفغان الذين وقفوا معنا من مطار كابول

الرئيس الأمريكى جو
الرئيس الأمريكى جو بايدن

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء اليوم الأحد: "نعمل على نقل حلفائنا الأفغان الذين وقفوا معنا من مطار كابول".

وتابع الرئيس بايدن في تصريحات صحفية: "نقلنا آلاف الأشخاص بالطيران العسكري والمدني من أفغانستان".

وأضاف بايدن أنه تم إجلاء 12 ألف شخص من مطار كابل منذ 14 أغسطس، مؤكدا أن الهدف الرئيسى من ذلك هو إخراج الأمريكيين من أفغانستان بشكل آمن.

ووجه الرئيس بايدن الشكر لكل حلفاء الولايات المتحدة ممن وقفوا مع أمريكا في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وتابع بايدن: “نعمل على إجلاء شركاء أفغان ومواطني دول أخرى حليفة”، مشددا على أن عمليات الإجلاء من مطار كابول قاسية ومؤلمة.

وأوضح بايدن أن مراكز العبور خارج أفغانستان تتيح مواقع آمنة لواشنطن لاستكمال الفحوص الأمنية بمن يتم إجلاؤهم.

واستدرك بايدن: “فعلنا المرحلة الأولى من خلال تفعيل الأسطول الاحتياطي من الطيران المدني خلال عمليات الإجلاء”.

 

الرئيس الامريكي أفغانستان عمليات الإجلاء حلفاء امريكا مطار كابول

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وائل لطفي

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