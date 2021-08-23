رئيس وكالة الفضاء المصرية يكشف تفاصيل إطلاق القمر الصناعى التجريبى الأول

استضافت الهيئة العربية للتصنيع وفد وكالة الفضاء المصرية، لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون المستقبلي المشترك وتفعيل الشراكة والمسؤولية االمجتمعية.

وأشاد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالمجهود الواضح من قبل وكالة الفضاء المصرية لنشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء وتوطينها في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع سوف تضع كل إمكانياتها المتاحة أمام الوكالة لتحقيق الاستفادة القصوى لصالح تصنيع الأقمار الصناعية وغيرها من المجالات الفضائية، وأن العربية للتصنيع تضع كافة مقوماتها التصنيعية المتطورة لتنفيذ أنشطة برنامج الفضاء المصري، وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة.



من جانبه، أشاد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء، بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير، مثمنًا دور العربية للتصنيع وخبراتها في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، ودعم المشروعات البحثية وفقاً للمعايير القياسية الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح القوصي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تكوينات القمر الصناعي سوف تعتمد بشكل كلي على إمكانيات الوكالة والهيئة العربية للتصنيع لتجميع القمر كليًا، كما ذكر أن التعاون المشترك ليس وليد اليوم، فلقد اتجهنا لتصنيع أحد الأجزاء الميكانيكية الهامة في القمر الصناعي التجريبي الأول ونحن نضع إطار لتطوير تصنيع القمر الصناعي من مشتملات البروتوكول بغرض استخدام الكوادر الفنية التي تملك أكثر من 30 عامًا خبرة تهدف لتكوين كوادر فنية مؤهلة.



وأضاف "القوصي": "أننا نحتفل اليوم بتوقيع البروتوكول، ولكننا بدأنا بالفعل منذ فترة طويلة التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وتم بالفعل الانتهاء من إمضاء عقود خاصة بالتصنيع في مصانع الهيئة، ونحن نجد تميزًا واضحًا في التوجه الحديث للهيئة العربية للتصنيع من خلال ما تقوم به من مزج للصناعات الخاصة بالهيئة مع المجتمع المصري، وذلك لتحقيق اندماج قوي وتعريف أكثر بمؤسسات الدولة، بما يخدم المواطن المصري مباشرة، ويجعله امتدادًا للتعاون المثمر بين الجانبين، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع".



وفي الختام، توجه وفد وكالة الفضاء المصرية، لتفقد أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع والتدريب، حيث تفقدوا المعامل الحديثة التي تم تجهيزها بالأجهزة والماكينات الرقمية والبرمجيات ومساعدات التدريب اللآزمة من حواسب وأنظمة محاكاة وغيرها، ويتم الربط بينهم بشبكة داخلية.