الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إجمالى حالات كورونا فى إفريقيا يتجاوز 7 ملايين إصابة و188 ألف وفاة

كورونا في أفريقيا
كورونا في أفريقيا

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل حالات كورونا لدى الدول الأعضاء منذ بدء الجائحة بنحو سبعة ملايين و464 ألف إصابة مؤكدة، و188 ألف وفاة بينما تعافى ستة ملايين و577 ألف شخص.

وأوصت "المراكز الإفريقية" الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

وبلغت نسبة تحصين سكان القارة الإفريقية 1.85 في المائة بلقاح كورونا حتى الآن، فيما أظهرت أحدث إحصائية للاتحاد الإفريقي أن نسبة من تلقى جرعة واحدة بلغت 4.44 في المائة من سكان القارة، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعتين 1.82 في المائة فقط.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

المراكز الإفريقية كورونا الانفلونزا القارة الإفريقية اللقاحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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