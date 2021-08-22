الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إيناس عبدالدايم فى دمياط: مشروعات ثقافية جديدة لتنمية الوعى وبناء الإنسان

الدكتورة إيناس
الدكتورة إيناس عبد الدايم،والدكتورة منال عوض 

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فى مستهل زيارتها للمحافظة لمتابعة خطة الفعاليات والأنشطة الثقافية، بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

 الدكتورة إيناس عبد الدايم،والدكتورة منال عوض 
 الدكتورة إيناس عبد الدايم،والدكتورة منال عوض 

 

 

وقالت عبد الدايم إنه تمت مناقشة العديد من المشروعات الإبداعية المتنوعة المستهدف إقامتها في محافظة دمياط والتى تسهم في تحقيق العدالة الثقافية وتعمل على تنمية الوعى وبناء الانسان، كما تم الاطلاع على خطة تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة دمياط وإمداده باحدث التقنيات والتى تأتى حرصًا على رفع كفاءة الكيانات الثقافية بكافة ربوع مصر، بجانب استضافة عدد من المشروعات الثقافية التى تنظمها الوزارة منها عروض مسرح المواجهة والتجوال، وأشارت إلى دعم القيادة السياسية لقطاع الثقافة لإيمان بقدرة القوى الناعمة على تكوين أجيال جديدة قادرة على صون مقدرات الوطن.

 الدكتورة إيناس عبد الدايم،والدكتورة منال عوض 

من ناحيته، أشادت محافظ دمياط بما حققته وزارة الثقافة من إنجازات على أرض الواقع والتي تمثلت فى أنشطة متعددة ومتنوعة لنشر الفكر والوعى المستنير وبناء الهوية وتنمية القيم الوطنية والتصدى للافكار المتطرفة، بجانب الارتقاء بالذوق العام وحماية التراث المصرى وبناء الإنسان، كما توجهت بالشكر لوزيرة الثقافة لحرصها على إدراج قصر ثقافة مدينة دمياط بمخطط التطوير، وأكدت تقديمها لأوجه الدعم للمشروعات الثقافية التى تقام على أرض المحافظة.

مشروعات محافظة دمياط الثقافية السياسية محافظ دمياط وزارة الثقافة قصر ثقافة المشروعات وزيرة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم دكتورة منال عوض القيادة السياسية مسرح المواجهة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

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