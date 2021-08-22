الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

خلال خدمة تثبيت أعضاء جُدد.. رئيس الأسقفية: التلميذ الحقيقي يجلس عند أقدام معلمه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأس دكتور سامى فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم، صلوات خدمة تثبيت أعضاء  جدد بالكنيسة بالخدمة العربية والسودانية بكنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمصر الجديدة.

وقال المطران في عظة القداس، إن التلميذ الحقيقى يجلس عند أقدام معلمه ليفهم ويتعلم، حيث أن تلاميذ المسيح اتبعوه يطريقة اختيارية وليست إجبارية، مضيفًا أن المؤمن تساعده نعمة الله على الثبات فى الإيمان واتباع الوصايا حتى لا يقع فى الخطأ.

واستطرد المطران في كلمته إننا يجب أن نختبر أنفسنا دائما في ضوء كلمة الله فالكنيسة تشبه مواسم الازدهار فأحيانا تكون الخدمة والكنيسة مثل الشجرة المثمرة وأحيانا تكون بلا ثمر أو ازدهار.

وتساءل المطران: «ماذا نفعل عندما تكون الكنيسة فى حالة خمول؟ هل يجب أن نسبح مع التيار؟ فمن غير المعقول أن يكون شخص عاش مع الرب واختبره أن يعود لحياته القديمة».

واختتم المطران عظته: «الله لا يريد المؤمن أن يكون فى رقبته طوق يجبره على الخدمة، لكنه يريد تلاميذ يحبوه ويريدوه بكامل إرادتهم فنحن لا يمكننا تركه بعدما اختبرنا فداءه وخلاصه وصليبه».  

شارك في صلاة التثبيت الأرشيدياكون عماد باسيليوس (رئيس مجلس القساوسة) وراعى كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة والشماس سمير داود والقس إيهاب أيوب.

الدكتور سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية المطران سامي فوزي دكتور سامي فوزي سامي فوزي

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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