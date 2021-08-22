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مؤشرات تنسيق المعهد الفني الصحي 2021 في جميع المحافظات بالدرجات
حتى الان لم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد تنسيق المعهد الفنى الصحي لعام ٢٠٢١ كذلك الحد الأدنى لقبول الطلاب بالجامعات والمعاهد الحكومية الخاصة للعام الجامعي القادم ٢٠٢١.
تنسيق المعهد الفني الصحي ٢٠٢١
يشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرر قبل ايّام ان يكون موعد تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢١ والحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد بمرحلته الأولى في الفترة ما بين ٢١ إلى ٢٥ أغسطس الجاري.
كما قامت وزارةً التعليم العالي والبحث العلمي بتحديد طريقة الرغبات في التنسيق للعام الحالي ٢٠٢١، وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني بمعامل الحاسب الآلي في الجامعات المصرية بعد الإعلان مباشرة.
مؤشرات تنسيق المعهد الفني الصحي 2021
وينشر موقع" الدستور" اهم التوقعات حول خدمة التنسيق لطلاب الشعبة العلمية "علوم - رياضة" مؤشرات عن تنسيق معهد فني صحي خلال السطور التالية:-
و يدرج بقائمة تنسيق الثانوية العامةً علمي علوم التنسيق الخاص بمعهد فني صحي.
ويقبل المعهد الطلاب الحاصلين علي مجموع ٣٨٩.٥ في الثانوية العامة مرحلة أولى.
تنسيق المعهد فني صحي لعام 2021
- درجات القبول بمعهد فني صحي طنطا ٣٩٣ درجة
- درجات القبول بمعهد فني صحي المنصورة ٣٩٠ درجة
- درجات القبول بمعهد فني صحي الزقازيق ٣٨٩.٥ درجة
- درجات القبول بمعهد فني صحي بني سيوف ٣٨٦ درجة
- درجات القبول بمعهد فني صحي جنوب الوادي ٣٧٦ دوجة
- درجات القبول بمعهد فني صحي بنها ٣٨٦ درجة
- درجات القبول بمعهد فني صحي اسوان ٣٧٣.٧ درجة
- درجات القبول بمعهد فني صحي الاسماعيلية ٣٧٣.٧ درجة
- درجات القبول بمعهد فني صحي طنطا ٣٧٢.٥ درجة
- درجات القبول بمعهد فني صحي امبابة ٣٧٢.٥ درجة
- درجات القبول بمعهد فني صحي بورسعيد ٣٧٥.٥ درجة
- درجات القبول بمعهد فني صحي اسيوط ٣٨١ درجة
- درجات القبول بمعهد فني صحي سوهاج ٣٨٤ درجة
- درجات القبول بمعهد فني صحي رياضة اسوان ٣١٨.٥ درجة
- درجات القبول بمعهد فني صحي رياضة امبابه٣٢٠ درجة