الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالتفاصيل والأرقام..

مؤشرات تنسيق المعهد الفني الصحي 2021 في جميع المحافظات بالدرجات

تنسيق المعهد الفني
تنسيق المعهد الفني الصحي ٢٠٢١

حتى الان لم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد تنسيق المعهد الفنى الصحي لعام ٢٠٢١ كذلك  الحد الأدنى لقبول الطلاب بالجامعات والمعاهد الحكومية الخاصة للعام الجامعي القادم ٢٠٢١.

تنسيق المعهد الفني الصحي ٢٠٢١

يشار إلى أن  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرر قبل ايّام ان يكون موعد تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢١ والحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد بمرحلته الأولى في الفترة ما بين ٢١ إلى ٢٥ أغسطس الجاري.

 كما قامت وزارةً التعليم العالي والبحث العلمي بتحديد طريقة الرغبات في التنسيق للعام الحالي ٢٠٢١، وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني بمعامل الحاسب الآلي في الجامعات المصرية بعد الإعلان مباشرة.

مؤشرات تنسيق المعهد الفني الصحي 2021

وينشر موقع" الدستور" اهم التوقعات حول  خدمة التنسيق لطلاب الشعبة العلمية "علوم - رياضة" مؤشرات عن تنسيق معهد فني صحي خلال السطور التالية:-

و يدرج بقائمة تنسيق الثانوية العامةً علمي علوم التنسيق الخاص بمعهد فني صحي.

ويقبل المعهد الطلاب الحاصلين علي مجموع ٣٨٩.٥ في الثانوية العامة مرحلة أولى.

txt

مؤشرات تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2021

txt

تنسيق الجامعات 2021.. هل يمكن للطالب تعديل الرغبات أكثر من مرة؟

txt

تنسيق كلية الشرطة 2021.. تعرف على خطوات التقديم والالتحاق عبر الإنترنت

txt

تعرف على الكليات والمعاهد الجديدة المشاركة في تنسيق الثانوية العامة 2021

تنسيق المعهد فني صحي لعام 2021

  1. درجات القبول بمعهد فني صحي طنطا ٣٩٣ درجة
  2. درجات القبول بمعهد فني صحي المنصورة ٣٩٠ درجة
  3. درجات القبول بمعهد فني صحي الزقازيق ٣٨٩.٥ درجة
  4. درجات القبول بمعهد فني صحي بني سيوف ٣٨٦ درجة
  5. درجات القبول بمعهد فني صحي جنوب الوادي ٣٧٦ دوجة
  6. درجات القبول بمعهد فني صحي بنها ٣٨٦ درجة
  7. درجات القبول بمعهد فني صحي اسوان ٣٧٣.٧ درجة
  8. درجات القبول بمعهد فني صحي الاسماعيلية ٣٧٣.٧ درجة
  9. درجات القبول بمعهد فني صحي طنطا ٣٧٢.٥ درجة
  10. درجات القبول بمعهد فني صحي امبابة  ٣٧٢.٥ درجة
  11. درجات القبول بمعهد فني صحي بورسعيد ٣٧٥.٥ درجة
  12. درجات القبول بمعهد فني صحي اسيوط ٣٨١ درجة
  13. درجات القبول بمعهد فني صحي سوهاج ٣٨٤ درجة
  14. درجات القبول بمعهد فني صحي رياضة اسوان ٣١٨.٥ درجة
  15. درجات القبول بمعهد فني صحي رياضة امبابه٣٢٠ درجة
تنسيق المعهد فني صحي لعام ٢٠٢١ الثانوية العامة مرحلة اولي المعهد فني صحي لعام الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم - رياضة تنسيق المعهد الفني الصحي ٢٠٢١ مؤشرات تنسيق المعهد الفني الصحي 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك الأسبوع المقبل؟

تراجع مصر عن تصنيع السيارة الكهربائية محليًا؟.. الحكومة توضح الحقيقة

«مكافحة الإدمان» تكشف موعد تنفيذ قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

بالأسماء.. نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة رسميًا

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

بسنت حسن

الديمقراطية الأمريكية وسقوط الأقنعة

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

صور

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ حملة لتلقيح سكانها البالغين بجرعة ثالثة ضد كورونا

تقارب أيدولوجي: كيف يمكن تفسير موقف "حماس" من إستيلاء "طالبان" على كابول؟

فلسطين تدين قمع إسرائيل وتنكيلها بالمشاركين في المسيرات السلمية