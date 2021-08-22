مؤشرات تنسيق المعهد الفني الصحي 2021 في جميع المحافظات بالدرجات

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حتى الان لم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد تنسيق المعهد الفنى الصحي لعام ٢٠٢١ كذلك الحد الأدنى لقبول الطلاب بالجامعات والمعاهد الحكومية الخاصة للعام الجامعي القادم ٢٠٢١.

تنسيق المعهد الفني الصحي ٢٠٢١

يشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرر قبل ايّام ان يكون موعد تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢١ والحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد بمرحلته الأولى في الفترة ما بين ٢١ إلى ٢٥ أغسطس الجاري.

كما قامت وزارةً التعليم العالي والبحث العلمي بتحديد طريقة الرغبات في التنسيق للعام الحالي ٢٠٢١، وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني بمعامل الحاسب الآلي في الجامعات المصرية بعد الإعلان مباشرة.

مؤشرات تنسيق المعهد الفني الصحي 2021

وينشر موقع" الدستور" اهم التوقعات حول خدمة التنسيق لطلاب الشعبة العلمية "علوم - رياضة" مؤشرات عن تنسيق معهد فني صحي خلال السطور التالية:-

و يدرج بقائمة تنسيق الثانوية العامةً علمي علوم التنسيق الخاص بمعهد فني صحي.

ويقبل المعهد الطلاب الحاصلين علي مجموع ٣٨٩.٥ في الثانوية العامة مرحلة أولى.

تنسيق المعهد فني صحي لعام 2021