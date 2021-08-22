الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل شاب حاول الدفاع عن والده بالمقطم

حبس متهم
حبس متهم

قررت جهات التحقيق، اليوم، تجديد حبس المتهم بقتل شاب حاول الدفاع عن والده خلال مشاجرة نشبت بينه وبين أحد جيرانه بمنطقة المقطم، بعدما نسبت إليه تهمة القتل العمد، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتحريز السلاح المستخدم في الجريمة.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة المقطم، بلاغا من مستشفى المقطم، يفيد بوصول جثة لشاب في العقد الثاني من العمر، مصابا بطعنة نافذة في الصدر، وجاء في التحريات الأولية التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن مشاجرة حدثت بين المجني عليه وأحد جيرانه عندما تدخل للدفاع عن والده.

تم نقل الجثة إلى مستشفى المقطم، وبه طعنة نافذة في الصدر، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وبالفحص المبدئي تبين أن الجثة لشاب محمد .ا يبلغ من العمر 22 عاما.

وبسؤال الشهود ومناقشة أسرته، أكدت أن جارهم وراء ارتكاب الواقعة، عندما تدخل المجني عليه للذود عن والده الذي كان في شجار معه، وتم تحديد هوية المتهم وفحص كافة كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهم والذي أرشد عن مكان السلاح المستخدم في الجريمة، واقتياده إلى قسم شرطة المقطم، وحُرر المحضر اللازم، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

تجديد حبس قسم شرطة المقطم المتهم بقتل شاب تهمة القتل تجديد حبس المتهم الإدارة العامة للمباحث منطقة المقطم

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حياة ثقافية كريمة

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